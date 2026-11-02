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TENISKI TIKET: Predlozi za fanove "belog sporta"

В.М.

02. 11. 2026. u 09:20

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ZA danas smo vam spremili nekoliko predloga koje vredi probati.

ТЕНИСКИ ТИКЕТ: Предлози за фанове белог спорта

Anthony Benoit / imago sportfotodienst / Profimedia

Tenis

11.00 L. Muzeti - H. Hurkač tačan broj setova 3 (2.20)
15.30 K. Žake - T. Mahač 2 (1.55)
20.30 I. Umber - B. Van de Zandshulp 1 (1.60)

Ukupna kvota: 5.46

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