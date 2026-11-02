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Težak zadatak za Atletiko: Crna serija mora da se prekine ili ništa od plej-ofa

О. М.

02. 11. 2026. u 09:33

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Fortaleza dočekuje Atletiko Gojanense u 36. kolu brazilske Serije B, u jednom od važnijih duela završnice prvenstva.

Тежак задатак за Атлетико: Црна серија мора да се прекине или ништа од плеј-офа

Sports Press Photo / imago sportfotodienst / Profimedia

Domaćin želi da ostane u trci za direktan plasman u viši rang, dok gostima bodovi trebaju u borbi za mesto među šest najboljih ekipa i ulazak u plej-of.

Fortaleza se nalazi pri vrhu tabele sa 61 bodom i još uvek ima priliku da se domogne jedne od prve dve pozicije koje donose direktan plasman u elitu.

Ekipa Paula Autuorija jedina je neporažena u drugom delu prvenstva, ali joj problem predstavlja slabiji učinak na domaćem terenu. Na poslednjih sedam utakmica pred svojim navijačima osvojila je samo devet bodova, uz jednu pobedu i čak šest remija. U prethodnom kolu odigrala je 2:2 protiv Ponte Prete.

Atletiko Gojanense je osmi sa 54 boda i nalazi se van zone plej-ofa, pa mu je pobeda praktično neophodna kako bi se vratio među šest najboljih. Gosti su u lošem trenutku, pošto na poslednja četiri susreta nisu uspeli da trijumfuju. Zabeležili su dva poraza i dva remija, a dodatni problem predstavljaju nesuglasice unutar kluba zbog kašnjenja zarada i nezadovoljstva igrača. Za ovaj susret neće moći da računaju na suspendovane Netinja i Peišota.

Prvi ovosezonski duel pripao je Atletiku, koji je slavio sa 1:0, ali je sada pred znatno težim zadatkom. Fortaleza ima prednost domaćeg terena i veći takmičarski motiv u borbi za direktan plasman, dok gosti moraju da prekinu negativnu seriju ako žele da ostanu u konkurenciji za doigravanje. 

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