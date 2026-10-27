SNS OBELEŽIO SLAVU SVETU PETKU Vučić poslao snažnu poruku: Nikog se nisam uplašio, biću sa svakim od vas... (FOTO/VIDEO)

SRPSKA napredna stranka (SNS) danas je obeležila stranačku slavu, Svetu Petku.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

Pitanja novinara

Vučić kaže da su oni koji sa ga stalno zvali da im pomogne izgleda izgubili njegov telefon u poslednja dva dana.

- Pa različite su melodije. Oni koji su me zvali, oni koji su me pozivali svakog dana da im ovo ili ono učinim, izgleda da su u prethodna dva dana izgubili moj broj telefona. Ali sam srećan što mnogo, mnogo ljudi nije. I ja sam vam rekao, to je ono što oni ne razumeju – oni polaze od sebe. Ne znaju koliko je naša struktura čvrsta. Otići će od nas neki medijski moguli, otići će neki biznismeni koji su se ponekad zaklinjali u nas, a zapravo nikada nisu bili naši. Nemamo problem sa tim i to neće biti razlog zbog kojeg nam se nešto neće sviđati. Ali da nastavite teror, da gasite televizije koje to neće da prihvate, da se iživljavate nad ljudima, da ih tučete, da upadate u zgrade u kojima ima petoro male dece, da maltretirate devojke i žene, i sve to bukvalno kao nervni bolesnici... I niko ne sme da im kaže ništa, a cela nacija to vidi. Nema problema, ja ću biti taj mikrofon koji će govoriti ono što ljudi u Srbiji misle kada ih vide takve. Ipak, mislim da dobar deo njih nikada nije želeo da glasa za takvu državu. Umesto da imaju mir, oni su uzeli pravdu u svoje ruke. Imaju sve, pa šta je to što vi zapravo hoćete? Vi nećete da vladate, za to se niste ni borili. Borili ste se da ljudima skidate glave. To baš i nije pametan motiv, niti je dobar motiv za ovu zemlju. Naš motiv je bio da nastavimo vredno da radimo za Srbiju. Nismo uspeli. Evo, ljudi, radite vi. Ali vi nećete vredno da radite za Srbiju, već hoćete da ljudima skidate glave. Dobro, nema problema. Koga će Šoškić da progoni zbog korupcije? Kako će to da izdrži kada je, kako tvrdi govornik, on najkorumpiraniji čovek? Najkorumpiraniji čovek, a niko ga nije gonio, već je mirno radio kao profesor. Koga će on i njegova vlada da progone zbog korupcije? Samo mi to objasnite. Znate, problem je u tome što neke ljude, poput mene, ne možete da ućutkate. Čak i da me stavite u zatvor, ne možete da me ućutkate. Da me stavite u grob, iz groba ću da progovorim i nećete moći da me ućutkate. Laž ne postaje istina zato što nekome zapušite usta, niti istina postaje laž.

Foto: Novosti

- Da juče nije bilo ovoga, mogli biste da se smejete. Pozvao sam ljude kao običan građanin da ih zamolim da neko spase glave ljudima u Informatici. Ljudi s kojima sam prijateljevao, ali i drugi, bili su nezainteresovani. Bio je jedan ili dvojica zainteresovanih, i to ne zbog stranke ili bilo čega drugog, već zato što su razumeli da ljudi mogu da poginu. Neki drugi, vidiš, čuješ muziku u nekoj kafani, baš ih briga što neko može da pogine. Oni se već spremaju da vide kako i kome da se dodvore u novoj vlasti i šta će da rade s nekim drugim. Tako da, to vam je uobičajeno, posebno u policiji, ali to je oduvek bio slučaj. Već čujem kako su počeli ovi najgori, Vulević, Bibaše, Kolarac i svi oni kriminalci koje smo zaboravili iz onog perioda, Senta i još neki, da vedre i oblače. Mogu da zamislim na šta će to da liči. Ali to je njihova stvar. U to im se niko neće mešati, niko neće ni da protestuje niti bilo šta drugo. Neka rade šta god hoće i kako god hoće, ali moraju da obezbede da niko ne doživljava teror. A to što donosite odluke da zatvarate televizije – možete, ali zaboravite na to da ćete četiri godine imati ijedan razgovor s bilo kojim predstavnikom naše liste, bilo u Skupštini, o vladi ili o bilo čemu drugom. Imaćemo sve vreme potpuno podeljenu Srbiju u kojoj niko ni sa kim neće razgovarati. Ako mislite da možete da terorišete ljude i ukidate pravo na drugačije mišljenje, nema problema, možete. Ali onda znamo da više nemamo o čemu da razgovaramo. Nemate odgovore. Je l’ to to? Ajde - rekao je Vučić.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

- Biće to uredu oko evra. Imamo mi rezervi. Ne može ništa loše da se desi u godinu dana jer imamo dovoljno para i rezervi. Dešavaće se posle toga. Ima para za penzije, da se pokrije menjačnica, potražnja devize, nije problem - rekao je Vučić.

Vučić kaže da će pitati narod 27. oktobra sledeće godine da se prisete današnje atmosfere i da je upamte jer neće takva biti.

- Ćeraćemo se, nego šta, ćeraćemo se još! - kazao je on.

Obratio se Vučić

- Mi ove godine obeležavamo našu slavu u nelakim uslovima, u uslovima pravog, pravcatog revolucionarnog terora, u uslovima u kojima malo koja politička stranka, pa makar bila jedina opoziciona stranka, prolazi kroz nešto slično, ne samo u savremenoj Evropi već i u celom svetu. Mi, uzimajući zaštitu Svetog Petka, moramo da budemo spremni, uspravni i istrajni.

Lider opozicije Aleksandar Vučić čestitao je slavu svim prisutnima i poručio je da moraju biti drugačiji od onih koji su lagali kako će da beže i da se sklanjaju.

- Pred nama je težak put. Goniće nas jer neće moći da izgrade bolnice i puteve, jer neće moći plate i penzije da podižu na način na koji smo mi. Progoniće nas jer nismo uveli sankcije Rusiji i priznali tzv. Kosovo - rekao je on.

Istakao je da se tokom sinoćneg napada na Informer narod mogao da vidi lica ljudi koji kao da su pušteni ih duševne bolnice i da će to postati naša budućnost.

- Nisu spremni da preuzmu vlast jer ne znaju šta bi radili. Spremni su samo za tetor. Ugase li Informer, a mi nikada nismo pipnuli ni N1 ni Novu S koji su istinsko zlo doneli u ovu zemlju, to je demokratija. Mi smo ubedljivo najveća partija u Srbiji. Ugasite Informer, ali znajte da u naredne 4 godine nema dijaloga, nigde nećemo doći na razgvoor sa vama. Nastavite li teror. Došli su danas da terorišu ljude kojis lave slavu... To kod nas nije bilo '45. godine. Molimo države organe da rade bolje, ne kao juče. Ono juče je bilo uažsno. Tek kada je došla policija tada je spasen život Draganu J. Vučićeviću - rekao je Vučić.

Kaže da je Vučićević juče sramno ponižavan.

- Ne bude li država reagovala moraćemo da donesemo svoje odluke - kazao je on, a potom se salom prolomio gromoglasan aplauz.

- Doneli su odluku i nastavili teror nad ljudima koji drugačije misle. Batinanje, prebijanje, razbijanje i sve ostalo. Državni organi ne preduzimaju ništa, pa ćemo biti primorani da se sami organizujemo. Ja vidim da ovaj njihov trojac – Eviva Vero, Montenegro, Crnogorci, Šoškić i Sajčić – sva trojica slučajno Crnogorci, a svi slučajno šalju pozdrave iz Dubaija, gde je najveći kriminalac u Evropi. A ja da vas pitam, sestre i braćo, jeste li stvarno mislili da sam ih se uplašio? Jeste li stvarno mislili da neću da budem sa vama? Oni imaju samo jednog protivnika u Srbiji, a to su naša lista i naša poslanička grupa. Nemaju drugog. A hoćete teror? Hoćete da nemate nikoga protiv sebe? Hoćete da ukinete demokratiju, skupštinu i sve ostalo? E, to neće moći bez otpora. Nagledao sam se ja ovoga od 2000. godine. Video sam kako su bili silni i moćni čitavih godinu dana, maltretirali koga su stigli, a posle toga su bili manji od makovog zrna. Naše je da se nikada ne zanesemo i ne ponesemo u pobedi. Nikada nikome nismo pretili, nijednu televiziju nismo zatvarali, nikoga nismo tukli niti uništavali stranačke prostorije, iako su opljačkali i razorili ovu zemlju, ostavili 550.000 ljudi bez posla, a samo su oni postali bogati. Vi ne možete da podnesete da postoji neko ko drugačije misli, već smatrate da imate pravo da ga tučete, ubijate, progonite i sve drugo. Nemate, gospodo, to pravo. Ako nam država ne omogući da radimo u miru, nemamo drugog izbora nego da sami branimo svoje živote. I branićemo ih. Mi želimo da oni što pre formiraju vladu i pokažu svoje ogromno znanje. Neka dovedu sve svoje savetnike iz Crne Gore, sve eksperte. Eno ga jedan u Dubaiju, a drugi se sada odmara u Katunskoj nahiji. To mu je šef, Milo Đukanović. Neka se svi dogovore kako hoće i rade šta god hoće, ali u skladu sa zakonom, pa da vidimo kako će i dokle građani Srbije to da trpe. Veoma je važno da vi hoćete da ponizite, bijete i maltretirate ljude za koje je glasalo milion i 700.000, odnosno 800.000 ljudi. Ja to nikada nisam video. Neko nije u stanju džentlmenski da podnese pobedu, a kamoli poraz. Oni nisu u stanju da podnesu ni pobedu drugih ni poraz. A što se mene tiče, da vam kažem još ovo: neću više da čujem o ovome.

Foto: Novosti

Vučić je istakao da je Prvoj TV trebalo svega 12 sati da "prelete na drugu stranu".

- Stručnjak se izvinio? Pa dobro - prokomentarisao je Vučić dela RTV.

- Kada znate sa kim imate psola, sebi kažete jesi spreman na žrtvu. To sam pričao i u kamapnji. Ni jedan član porodice Vučić nije napustio Srbiju, niti će - rekao je on.

Vučić je kazao da je spreman na svaku vrstu žrtve ali da mu duh ne mogu slomiti.

- A uskoro ćete videti da smo za sve što smo vam govorili u kampanji, od sankcija Rusiji do svega drugog, nažalost, bili u pravu. I da taj trojac „Eviva Vero, Montenegro“ – Srdanović, Stajčić i Šoškić – gde ih nađoše sve, i to dvojicu doslovce, svaka im čast. Lepo su ih, lepo su ih... Nemojte danas to, sve drugo je bilo pristojno. Ja sam ovde danas bio najnepristojniji, izvinite očigledno zbog toga. Dakle, svima želim srećnu slavu, radujte se, veselite se danas i budite ponosni. Budite ponosni što nikada nismo radili i što za 14 godina nismo uradili toliko loših stvari koliko su oni uradili za jedan jedini dan. I tako će biti i u budućnosti.

Lomljenje slavskog kolača

Počela slava

Sveštenik je molitvom započeo obeležavanje slave.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Slava nikada nije bila posećenija. U centrali stranke je velika gužva i nema mesta za sve.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Veliki broj gostiju

Kako se može videti na fotografijama, u prostorijama SNS-a prisutan je veliki broj gostiju, pored simpatizera, članova i rukovodstva.

Predsednik stranke Miloš Vučević prisustvuje svečanosti. Tu je i Siniša Mali.

FOTO TANJUG/ JADRANKA ILIĆ/ bg

Ana Brnabić takođe prisustvuje obeležavanju krsne slave stranke.

Aleksandar Vučić, lider opozicije je stigao.

Okupljeni su ga dočekali uzvicima "Aco, Srbine!"

Foto: Novosti Foto: Novosti Foto: Novosti

Među gostima je i glumica Lidija Vukićević i pevačica Cakana.

Ovaj praznik se obeležava u prostorijama stranke na Novom Beogradu i širom Srbije po opštinskim i gradskim odborima, uz tradicionalno sečenje slavskog kolača i okupljanje rukovodstva, članova i simpatizera stranke.