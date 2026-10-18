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LIGA EVROPE UZIMA SVOJ DANAK: Vreme je da "trešnjice" i u prvenstvu pokažu šta znaju

О.М.

18. 10. 2026. u 11:48

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Bornmut ima priliku da konačno upiše prvu pobedu u prvenstvu, pošto mu u goste dolazi Sanderlend, koji je izgubio četiri od šest dosadašnjih ligaških utakmica.

ЛИГА ЕВРОПЕ УЗИМА СВОЈ ДАНАК: Време је да трешњице и у првенству покажу шта знају

FOTO: Tanjug/Andrew Matthews/PA via AP

Oba tima ove sezone igraju i u Ligi Evrope, što im dodatno opterećuje raspored, ali su domaći u četvrtak ubedljivo savladali Šturm iz Graca sa 3:0 i sa više samopouzdanja dočekuju nastavak prvenstva.

Ekipa Marka Rozea još nije ostvarila pobedu u ligi, ali je u nekoliko navrata ostavila dobar utisak. Glavni problem je što je ispuštala prednost i tako ostala bez čak devet bodova. Ako uspe da popravi igru u završnicama utakmica, Bornmut bi uskoro mogao da krene ka gornjem delu tabele. Posebno ohrabruje podatak da je izgubio samo jednu od poslednjih 14 utakmica na svom terenu.

Sanderlend je sredinom nedelje savladao portugalski Torense golom u nadoknadi vremena, ali nije ostavio ubedljiv utisak. Jedinu prvenstvenu pobedu ostvario je protiv Fulama, a dodatni problem predstavlja povreda Dena Balarda.

Gosti su primili gol na svakom od poslednjih sedam ligaških gostovanja, pa bi i ovoga puta obe ekipe mogle da zatresu mrežu. Ipak, prednost domaćeg terena i manje putovanja trebalo bi da budu važni aduti Bornmuta.

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