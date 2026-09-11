Politika

"NEĆE BITI POVEĆANJA CENE GORIVA" Vučić: Odričemo se u korist građana

В.Н.

11. 09. 2026. u 12:05

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PREDSEDNIK Republike Srbije Aleksandar Vučić istakao je da neće biti povećanja cene goriva.

НЕЋЕ БИТИ ПОВЕЋАЊА ЦЕНЕ ГОРИВА Вучић: Одричемо се у корист грађана

Foto: Printskrin/TV Pink

- Neće biti povećanja cene goriva. Danas će biti bez promene cena i dizela i benzina. Odričemo se u korist građana. Ne znam koliko je moguće na takav način izdržati - kazao je predsednik.

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