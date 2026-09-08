KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, odbojke i košarke.
Utorak
16.30 Narva - Flora 2 (1.58)
18.00 Bugarska - Severna Makedonija ukupno poena +133.5 (1.85)
20.45 Nemačka (Ž) - Južna Koreja (Ž) ukupno poena +143.5 (1.47)
Kvota: 4.30
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