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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

08. 09. 2026. u 12:41

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ZA danas smo vam spremili predloge iz fudbala, odbojke i košarke.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

Fredrik Sandberg/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

Utorak

16.30 Narva - Flora 2 (1.58)

18.00 Bugarska - Severna Makedonija ukupno poena +133.5 (1.85)

20.45 Nemačka (Ž) - Južna Koreja (Ž) ukupno poena +143.5 (1.47)

Kvota: 4.30

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Muslimani glavna tema američkih izbora, Vens predvodi napade na islam - ranije pričali da imigranti jedu kućne ljubimce

REPUBLIKANCI su uoči izbora 3. novembra sve snažnije usmerili kampanju na muslimane i islam, upozoravajući na radikalizam, šerijatsko pravo i bezbednosne pretnje. Kritičari tvrde da se time širi strah i stigmatizuje cela zajednica, dok republikanci odgovaraju da otvaraju legitimna pitanja o ekstremizmu, bezbednosti i ulozi religije u javnom životu, piše Rojters.

08. 09. 2026. u 14:17

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