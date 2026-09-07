KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova
ZA danas smo vam spremili predloge iz rukometa, fudbala i košarke.
Ponedeljak
17.00 CSM Slatina (Ž) - Rapid Bukurešt (Ž) 2 (1.45)
18.00 Voždovac - TSC 2 (2.30)
20.45 Italija (Ž) - Kina (Ž) 1 (1.40)
Kvota: 4.67
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