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KLADIONIČARSKI KOKTEL: Tiket sastavljen od različitih sportova

Немања Пејчић

07. 09. 2026. u 09:22

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ZA danas smo vam spremili predloge iz rukometa, fudbala i košarke.

КЛАДИОНИЧАРСКИ КОКТЕЛ: Тикет састављен од различитих спортова

IMAGO / imago sportfotodienst / Profimedia

Ponedeljak

17.00 CSM Slatina (Ž) - Rapid Bukurešt (Ž) 2 (1.45)

18.00 Voždovac - TSC 2 (2.30)

20.45 Italija (Ž) - Kina (Ž) 1 (1.40)

Kvota: 4.67

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