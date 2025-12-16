Tip fudbal

TIP IZDVAJA ZA UTORAK: Faraoni klasa za Nigeriju

Žarko Urošević

16. 12. 2025. u 09:45

* Tun pobedom čuva prvo mesto

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

18.00: MARITIMO - BENFIKA B.   1  (1.80)

19.00: EGIPAT - NIGERIJA  1  (2.00)

19.00: Eibar - Elče  0-2  (1.60)

19.00: Deportivo - Majorka  GG&3+  (1.95)

20.00: Bluming - Bolivar   2   (1.75)

20.30: VINTERTUR - TUN   2   (1.90)

20.30: St. Galen - Sion  GG  (1.55)

20.45: Eldžin - Ist Fajf  GG&4+ (2.30)

21.00: Kardif - Čelsi  1-3  (1.70)

