TIP IZDVAJA ZA UTORAK: Faraoni klasa za Nigeriju
* Tun pobedom čuva prvo mesto
NAŠ PREDLOG
18.00: MARITIMO - BENFIKA B. 1 (1.80)
19.00: EGIPAT - NIGERIJA 1 (2.00)
19.00: Eibar - Elče 0-2 (1.60)
19.00: Deportivo - Majorka GG&3+ (1.95)
20.00: Bluming - Bolivar 2 (1.75)
20.30: VINTERTUR - TUN 2 (1.90)
20.30: St. Galen - Sion GG (1.55)
20.45: Eldžin - Ist Fajf GG&4+ (2.30)
21.00: Kardif - Čelsi 1-3 (1.70)
