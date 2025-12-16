Košarka

"KO OSTAJE, KO ODLAZI, TO NIJE MOJA ODLUKA!" Bonga pred meč Partizan - Virtus

Filip Milošević

16. 12. 2025. u 15:23

Košarkaš Partizana i reprezentativac Nemačke Isak Bonga izneo je utiske pred duel crno-belih sa Virtusom, u okviru 16. kola Evrolige.

КО ОСТАЈЕ, КО ОДЛАЗИ, ТО НИЈЕ МОЈА ОДЛУКА! Бонга пред меч Партизан - Виртус

FOTO: N. Skenderija

Bonga je fokusiran na ono što sledi, ne osvrće se na pobedu u "večitom" derbiju.

"Mislim, očigledno je to bila dobra pobeda, ali to je za nas već prošlost. Stvar na koju pokušavamo da se fokusiramo sada je sutrašnja utakmica."

Ocokoljić?

''Očigledno je da je iskočio na tu poziciju i uradio ono što je morao da uradi... To je sjajan posao, ali mislim, ko dolazi, a ko ostaje - to nije baš moja odluka. Tako da samo pokušavam da se fokusiram na stvari koje ja treba da radim u utakmicama, to je moj glavni prioritet", odgovorio je reprezentativac Nemačke

Šta je razlog što Partizan deluje "sigurnije"?

"Mislim da je to samo posedovanje tog "mentaliteta sledećeg poteza". Znaš, bez obzira da li napraviš grešku, bez obzira na saigrače okolo, samo nastavite da igrate. Mislim da smo bili u stanju da to radimo bolje nego u prošlosti. Očigledno mislim da postoji još jedna brzina u koju možemo da ubacimo da bismo igrali bolje", zaključio je Bonga.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

NEMAC TVRDI: Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine
Svet

0 0

NEMAC TVRDI: "Putin šalje 360.000 vojnika, ali ne u Ukrajinu! Čekaju nas dve KRITIČNE godine"

SPOLjNOPOLITIČKI stručnjak nemačke Hrišćansko-demokratske unije (CDU) Roderih Kicveter izjavio je u razgovoru za nemačku televiziju da ruski predsednik Vladimir Putin obučava stotine hiljada vojnika, ali da ih ne šalje na ratište u Ukrajinu, već ih raspoređuje u Belorusiji, zemlji koja se graniči sa NATO-om. On je upozorio da će naredne dve godine biti izuzetno kritične.

17. 12. 2025. u 12:58

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...

SRBIJA I ALBANIJA ODLUČUJU - IDE LI SRBIJA NA OLIMPIJADU? Tako je rešeno na svetskom nivou...