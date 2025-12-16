"KO OSTAJE, KO ODLAZI, TO NIJE MOJA ODLUKA!" Bonga pred meč Partizan - Virtus

Košarkaš Partizana i reprezentativac Nemačke Isak Bonga izneo je utiske pred duel crno-belih sa Virtusom, u okviru 16. kola Evrolige.

FOTO: N. Skenderija

Bonga je fokusiran na ono što sledi, ne osvrće se na pobedu u "večitom" derbiju.

"Mislim, očigledno je to bila dobra pobeda, ali to je za nas već prošlost. Stvar na koju pokušavamo da se fokusiramo sada je sutrašnja utakmica."

Ocokoljić?

''Očigledno je da je iskočio na tu poziciju i uradio ono što je morao da uradi... To je sjajan posao, ali mislim, ko dolazi, a ko ostaje - to nije baš moja odluka. Tako da samo pokušavam da se fokusiram na stvari koje ja treba da radim u utakmicama, to je moj glavni prioritet", odgovorio je reprezentativac Nemačke

Šta je razlog što Partizan deluje "sigurnije"?

"Mislim da je to samo posedovanje tog "mentaliteta sledećeg poteza". Znaš, bez obzira da li napraviš grešku, bez obzira na saigrače okolo, samo nastavite da igrate. Mislim da smo bili u stanju da to radimo bolje nego u prošlosti. Očigledno mislim da postoji još jedna brzina u koju možemo da ubacimo da bismo igrali bolje", zaključio je Bonga.