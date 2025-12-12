PREDRAG JOKANOVIĆ: Maritimo uz kvartet najboljih
* Trener u Portugaliji, tipuje dve lige
PORTUGALIJA 1
Kasa Pia - Žil Visente X2
Nasional – Tondela 1X
Rio Ave – Gimaraeš 1X
SPORTING – AVS 1
Famalikao – Estoril 1X
Moreirense – Benfika 2
Arouka – Alverka 1X
Braga - Santa Klara 1
PORTO – ESTRELA 1
PORTUGALIJA 2
Oliveirense – Šaveš X2
Porto B. – Penafiel 1X
Torense – Feirense 1X
Leirija – Felgeiraš 1
Ak. Vize – Farense 1X
Portimonense – Leišoeš 1
Sporting B. – Vizela X2
Maritimo – Benfika B. 1&2+
Fereira - Lusitanija 1X
Veliki favoriti u Portugaliji retko omanu, zato su i ovog puta Sporting, Porto, pa i Benfika i Braga za tiket. Izdvojio bih još iz druge lige Maritimo, tu će biti i golova. A za one koji vole malo veće kvote, neka probaju sa kečevima na Portimonense i Leiriju.
