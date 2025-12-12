Tip fudbal

PREDRAG JOKANOVIĆ: Maritimo uz kvartet najboljih

Žarko Urošević

12. 12. 2025. u 10:00

* Trener u Portugaliji, tipuje dve lige

PORTUGALIJA 1

Kasa Pia - Žil Visente X2

Nasional – Tondela 1X

Rio Ave – Gimaraeš 1X

SPORTING – AVS 1

Famalikao – Estoril 1X

Moreirense – Benfika 2

Arouka – Alverka 1X

Braga - Santa Klara 1

PORTO – ESTRELA 1

PORTUGALIJA 2

Oliveirense – Šaveš X2

Porto B. – Penafiel 1X

Torense – Feirense 1X

Leirija – Felgeiraš 1

Ak. Vize – Farense 1X

Portimonense – Leišoeš 1

Sporting B. – Vizela X2

Maritimo – Benfika B. 1&2+

Fereira - Lusitanija 1X

Veliki favoriti u Portugaliji retko omanu, zato su i ovog puta Sporting, Porto, pa i Benfika i Braga za tiket. Izdvojio bih još iz druge lige Maritimo, tu će biti i golova. A za one koji vole malo veće kvote, neka probaju sa kečevima na Portimonense i Leiriju.

