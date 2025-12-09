VREME JE DA LIDER SRUŠI JEDNU NEUGODNU TRADICIJU: Da li su tri dana dovoljna za oporavak od poraza u Ipsviču?

KOVENTRI igra u 20. kolu Čempionšipa Engleske na terenu Prestona, u meču koji počinje u 20.45.

FOTO: Tanjug/AP

Koventri je ubedljivi lider u Čempionšipu, ali dolazi posle teškog poraza pre tri dana, 0:3 u gostima protiv Ipsviča.

Koventri ima dve pobede i dva poraza u poslednja četiri meča na strani, pa je teško predvideti kako će izgledati u duelu protiv ekipe koja drži šesto mesto. Ipak, gosti obično igraju otvoreno – na gostovanjima imaju prosek od četiri gola po meču.

Preston ima samo jedan poraz u poslednjih osam kola, ali je u prethodnih pet rundi trijumfovao samo protiv Šefild vensdeja, poslednjeplasiranog tima lige.

Preston je primio gol u svakom od poslednjih pet mečeva na svom stadionu, a tri od tih utakmica završena su kao GG&3+.

Preston nije izgubio kod kuće od Koventrija od 2000. godine. Prosek golova na njihovim međusobnim duelima je dva po meču.

NAŠ TIP: 3+ (1,75)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć