VREME JE DA LIDER SRUŠI JEDNU NEUGODNU TRADICIJU: Da li su tri dana dovoljna za oporavak od poraza u Ipsviču?
KOVENTRI igra u 20. kolu Čempionšipa Engleske na terenu Prestona, u meču koji počinje u 20.45.
Koventri je ubedljivi lider u Čempionšipu, ali dolazi posle teškog poraza pre tri dana, 0:3 u gostima protiv Ipsviča.
Koventri ima dve pobede i dva poraza u poslednja četiri meča na strani, pa je teško predvideti kako će izgledati u duelu protiv ekipe koja drži šesto mesto. Ipak, gosti obično igraju otvoreno – na gostovanjima imaju prosek od četiri gola po meču.
Preston ima samo jedan poraz u poslednjih osam kola, ali je u prethodnih pet rundi trijumfovao samo protiv Šefild vensdeja, poslednjeplasiranog tima lige.
Preston je primio gol u svakom od poslednjih pet mečeva na svom stadionu, a tri od tih utakmica završena su kao GG&3+.
Preston nije izgubio kod kuće od Koventrija od 2000. godine. Prosek golova na njihovim međusobnim duelima je dva po meču.
NAŠ TIP: 3+ (1,75)
