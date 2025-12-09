Tip fudbal

VREME JE DA LIDER SRUŠI JEDNU NEUGODNU TRADICIJU: Da li su tri dana dovoljna za oporavak od poraza u Ipsviču?

Olja Mrkić

09. 12. 2025. u 13:45

KOVENTRI igra u 20. kolu Čempionšipa Engleske na terenu Prestona, u meču koji počinje u 20.45.

ВРЕМЕ ЈЕ ДА ЛИДЕР СРУШИ ЈЕДНУ НЕУГОДНУ ТРАДИЦИЈУ: Да ли су три дана довољна за опоравак од пораза у Ипсвичу?

FOTO: Tanjug/AP

Koventri je ubedljivi lider u Čempionšipu, ali dolazi posle teškog poraza pre tri dana, 0:3 u gostima protiv Ipsviča.

Koventri ima dve pobede i dva poraza u poslednja četiri meča na strani, pa je teško predvideti kako će izgledati u duelu protiv ekipe koja drži šesto mesto. Ipak, gosti obično igraju otvoreno – na gostovanjima imaju prosek od četiri gola po meču.

Preston ima samo jedan poraz u poslednjih osam kola, ali je u prethodnih pet rundi trijumfovao samo protiv Šefild vensdeja, poslednjeplasiranog tima lige.

Preston je primio gol u svakom od poslednjih pet mečeva na svom stadionu, a tri od tih utakmica završena su kao GG&3+.

Preston nije izgubio kod kuće od Koventrija od 2000. godine. Prosek golova na njihovim međusobnim duelima je dva po meču.

NAŠ TIP: 3+ (1,75)

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu - Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TRAMP AMINOVAO, CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne

TRAMP "AMINOVAO", CELA RUSIJA BESNA! Najnovije vesti iz Amerike su potpuno neverovatne