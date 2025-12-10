LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

FOTO: Tanjug/AP/Alessandro Garofalo

Sreda 21.00 Benfika - Napoli UG 0-3 (1,22)



21.00 Real Madrid - Mančester siti D 1+ (1.25) 21.00 Dortmund - Bode glimt 1 (1.33)21.00 Real Madrid - Mančester siti D 1+ (1.25) Ukupna kvota: 2,02

Ovo je jako bitan meč za Benfiku i Napoli, to znaju Morinjo i Konte koji se neće zaletati, biće oprezni i očekujemo malo golova na "Lužu".

Dortmund pobedom zauzima mesto među top osam na tabeli, kvalitetniji je tim, ima odličnu podršku sa tribina i trebao bi rutinski slaviti.

Odbrana Sitija redovno prima golove, ništa drugačije ne očekujemo ni protiv Real Madrida.

