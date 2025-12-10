Tip fudbal

LAGANO DOLAZI: Tip predlog za "sigurica tiket" sa tri realne kvote

В.М.

10. 12. 2025. u 08:30

ZA danas smo vam spremili sledeće predloge.

ЛАГАНО ДОЛАЗИ: Тип предлог за сигурица тикет са три реалне квоте

FOTO: Tanjug/AP/Alessandro Garofalo

Sreda

21.00 Benfika - Napoli UG 0-3 (1,22)

21.00 Dortmund - Bode glimt 1 (1.33)
21.00 Real Madrid - Mančester siti D 1+ (1.25)

Ukupna kvota: 2,02

Ovo je jako bitan meč za Benfiku i Napoli, to znaju Morinjo i Konte koji se neće zaletati, biće oprezni i očekujemo malo golova na "Lužu".

Dortmund pobedom zauzima mesto među top osam na tabeli, kvalitetniji je tim, ima odličnu podršku sa tribina i trebao bi rutinski slaviti.

Odbrana Sitija redovno prima golove, ništa drugačije ne očekujemo ni protiv Real Madrida.

BONUS VIDEO: Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)

Ćerka Luke Modrića više liči na Luku Modrića - od Luke Modrića (FOTO)