KAKAV MEČ STOJAKOVIĆA! Sin proslavljenog košarkaša blistao u NCAA

Košarkaši Ilinois Ilini Fajtinga savladali su rezultatom 88:80 ekipu Ohajo Stejt Bakajsa, a jedan od najboljih pojedinaca na meču bio je sin našeg proslavljenog košarkaša, Andrej Stojaković.

Foto: Printskrin

Ovo je bio novi trijumf Ilinoisa, i sada su na skoru 8-2.

Najbolji je bio Kiton Vagler sa 23 poena, a Stojaković je takođe bio sjajan i iznad svog proseka, sa 17 postignutih poena, uz četiri asistencije.

