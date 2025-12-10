Košarka

KAKAV MEČ STOJAKOVIĆA! Sin proslavljenog košarkaša blistao u NCAA

Filip Milošević

10. 12. 2025. u 08:34

Košarkaši Ilinois Ilini Fajtinga savladali su rezultatom 88:80 ekipu Ohajo Stejt Bakajsa, a jedan od najboljih pojedinaca na meču bio je sin našeg proslavljenog košarkaša, Andrej Stojaković.

КАКАВ МЕЧ СТОЈАКОВИЋА! Син прослављеног кошаркаша блистао у НЦАА

Foto: Printskrin

Ovo je bio novi trijumf Ilinoisa, i sada su na skoru 8-2.

Najbolji je bio Kiton Vagler sa 23 poena, a Stojaković je takođe bio sjajan i iznad svog proseka, sa 17 postignutih poena, uz četiri asistencije.

Bonus video:  Nikola Jokić - od dobroćudnog debeljuce, do najboljeg i najplaćenijeg košarkaša na svetu

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića
Poznati

0 0

Završio glumu, pa radio na mešalici, rat ga udaljio od ljubavi - životni put Jova Maksića

DETINjSTVO glumca Jova Maksića oblikovalo se u maloj seoskoj sredini podno Dinare, u selu Plavno kod Knina, gde je porodica živela zbog očevog svešteničkog službovanja. Rani period života opisuje kao vreme potpune slobode i radosti, kada je gotovo čitavo selo bilo prostor za igru i maštarije. U takvoj atmosferi formirala se njegova emotivna struktura — vezanost za zajednicu, toplina porodičnih odnosa i zahvalnost za jednostavne stvari.

07. 12. 2025. u 11:41

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su grobari iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)

HRVATSKA U ŠOKU: Evo šta su "grobari" iz Beograda uradili Bed blu bojsima, navijačima FK Dinamo Zagreb! (FOTO)