LUKA DONČIĆ IZVISIO! Zna se ko je najbolji sportista Slovenije
Biciklista Tadej Pogačar i takmičarka u sportskom penjanju Janja Garnbret proglašeni su večeras u Ljubljani za najbolje sportiste Slovenije u 2025. godini.
Pogačar i Garnbret su nagradu Društva sportskih novinara Slovenije osvojili treći put zaredom, a svečana ceremonija održana je u "Cankarjevom domu".
Garnbret (26), dvostruka uzastopna olimpijska šampionka u kombinaciji, ove godine je osvojila dve zlatne medalje na Svetskom prvenstvu u Seulu, u disciplinama bolder i lid.
Drugo mesto u konkurenciji najboljih sportistkinja Slovenije zauzela je ski skakačica Nika Prevc, dok je treće mesto pripalo atletičarki Tini Šutej, koja nastupa u skoku s motkom, prenela je Slovenačka novinska agencija (STA).
Pogačar je nagradu za najboljeg sportistu dobio zahvaljujući četvrtoj pobedi na prestižnoj Gran tur trci - Tur de Frans, kao i odbranom zlatne medalje u drumskoj vožnji na Svetskom prvenstvu u Kigaliju.
Drugo mesto pripalo je ski skakaču Domenu Prevcu, a treći je završio košarkaš Los Anđeles lejkersa Luka Dončić.
Za najbolju mušku ekipu izabran je fudbalski klub Celje, koji je ove godine stigao do istorijskog plasmana u četvrtfinale Lige konferencija, dok su nagradu u ženskoj konkurenciji osvojile odbojkašice Slovenije, koje su na svom prvom nastupu na Svetskom prvenstvu stigle do osmine finala.
Za najbolju individualnu ekipu godine izabrana je muška skakačka ekipa (Lovro Kos, Domen Prevc, Anže Lanišek, Timi Zajc), koja je u Trondhajmu odbranila titulu svetskih prvaka u ski skokovima.
