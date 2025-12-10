TIP ostali sportovi

OSTALI SPORTOVI: "Tip" - tiket za sredu

Marko Milosavljević

10. 12. 2025. u 08:00

REDAKCIJA Tipa vam za danas predlaže sledeći tiket sastavljen od košarkaških mečeva.

Foto: Depositphotos

Sreda

19.00 Ulm - Turk Telekom +168,5 (1,90)

19.00 Aris - Venecija 2 (2,15)

Kvota: 4,09

