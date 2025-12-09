EVO JEDNOG SIGURNOG "KECA": "Lavovi" bezopasni na strani, Bavarci stoodstotni kod kuće

MINHENSKI Bajern dočekuje Sporting iz Lisabona u šestom kolu Lige šampiona.

FOTO: Tanjug/AP/Martin Meissner

Posle ubedljivog poraza od Arsenala u Ligi šampiona, Bajern se brzo oporavio i dobio naredne tri zvanične utakmice – dve u prvenstvu i jednu u kupu.

S druge strane, serija od četiri pobede Sportinga prekinuta je posle remija 1:1 u gostima protiv velikog rivala Benfike. Iako su Portugalci uspeli da ostvare tri pobede iz tri meča kod kuće u Ligi šampiona, u gostima situacija nije bila mnogo dobra, jer su u dve utakmice osvojili svega jedan bod.

Bajern ima maksimalan učinak na domaćem terenu ove sezone, bilo da je reč o prvenstvu ili Ligi šampiona, pa stoga mizim da će Bavarci rešiti pitanje pobednika već u prvom poluvremenu i dobiti meč.

NAŠ TIP: 1&1-3I&1-3II (2,32)

