PODGORIČANI NOSE ULOGU FAVORITA: Ferel i družina u poraženi u prethodnom kolu

KOŠARKAŠI Budućnosti će u desetom kolu Evrokupa ugostiti London Lajonse.

FOTO: KK Partizan/Dragana Stjepanović/ABA liga

Podgoričani su u prošlom kolu upisali poraz na strani, izgubili su od Burža rezultatom 88:73.

Jogi Ferel je sa 18 pogodaka bio najefikasniji u poraženom taboru, dok je Flečer Megi postigao 12.

Ameerikanci su zapravi bili i jedini dvocifreni u svom sastavu, pratio ih je sunarodnik Skajler Mejs koji je dodao 9.

Ekipa Budućnosti je u dosadašnjem delu takmičenja ostvarila šest pobeda, dok je njihov rival samo četiri puta trijumfovao.

Verujemo da će granica poena biti prebačena.

NAŠ TIP: +160,5 (kvota 1,87)

