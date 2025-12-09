Tip fudbal

TIP PREDLAŽE ZA UTORAK: Čelsi ide na "čizmu" po bodove

Žarko Urošević

09. 12. 2025. u 12:15

* Dvojka je izvena i mečom u Belgiji, gde koplja treba da ukrste Sent Žiliaz i Marselj

ТИП ПРЕДЛАЖЕ ЗА УТОРАК: Челси иде на чизму по бодове

Aleksa Stanković

NAŠ PREDLOG

16.30: PAOK U19 - Legija  U19  1  (1.65) 

16.30: Kairat - Olimpijakos  2-3  (2.10)

18.45: Bajern - Sporting  GG&3+  (1.90)

21.00: ATALANTA - ČELSI 2  (2.30)

21.00: Barselona - Ajntraht  4+ (1.75)

21.00: Inter - Liverpul H2  (1.82)

21.00: Monako - Galatasaraj  1  (2.10)

21.00: St. Žiloaz  - Marselj  2  (2.30)

21.00: PSV - Atl. Madrid   GG  (1.50)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom

TOTALNI OBRT! Partizan demantovao da je potpisao ugovor sa Penjarojom