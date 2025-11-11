JUČE SMO PROŠLI: Tipov predlog tiketa za utorak

REDAKCIJA Tipa vam je i za danas pripremila nekoliko zanimljivih predloga.

Iz jučerašnje slabe ponude uspeli smo da izvučemo tri para koja smo pogodili konačan ishod i tako vama koji ste nas prepisali omogućili zaradu u vrednosti 7,35 puta većoj od uloženog.

Taj predlog tiketa možete da "čekirate" na linku OVDE, a evo i današnjih predloga:

Utorak 20.00 Port vejl - Flitvud 1 (1,58)

20.00 Nortampton - Šruzberi1 (1,88)

20.45 Krouli - Piterboro 2 DNB (1,65) Ukupna kvota: 4,90

