Tip fudbal

NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak

В.М.

10. 11. 2025. u 08:06 >> 08:08

REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.

НАШИ ПРЕДЛОЗИ: Тип - тикет за понедељак

Profimedia

Ponuda je tradicionalno loša ponedeqkom, ali smo uspeli da "izvučemo" ova tri fiksa:

Ponedeljak

17.30 Fakel Voronezh - Spartak Kostroma 1 (1,82)

18.00 Ironi M. - Hapoel A. 1 (2,02)
21.00 Čeltenem - Nots kaunti 2 (2,00)

Ukupna kvota: 7,35

BONUS VIDEO - ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Preporučujemo

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
AMERIKA JE ZAPANJENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)

AMERIKA JE ZAPANjENA: Evo šta je Donald Tramp upravo uradio (VIDEO)