NAŠI PREDLOZI: "Tip" - tiket za ponedeljak
REDAKCIJA Tipa vam je za danas pripremila nekoliko zanimiljvih predloga.
Ponuda je tradicionalno loša ponedeqkom, ali smo uspeli da "izvučemo" ova tri fiksa:
Ponedeljak
17.30 Fakel Voronezh - Spartak Kostroma 1 (1,82)
21.00 Čeltenem - Nots kaunti 2 (2,00)
Ukupna kvota: 7,35
