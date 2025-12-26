NESTAO DEČAK MARKO MAJIĆ: Sve raspoložive snage traže mališana (11)
U TOKU je potraga za jedanaestogodišnjim Markom Majićem, koji je nestao danas, 26. decembra 2025. godine, u opštini Draž u Baranji.
Dečak se izgubio u blizini vidikovca Trojnaš, a u potragu su odmah uključene sve raspoložive snage, javila je stanica HGSS u Osijeku.
U Policijskoj upravi Osijek-Baranja potvrdili su da je jedanaestogodišnji dečak nestao.
- Prijavu smo primili u 16:47 časova - rekla je policija.
Dodatnu zabrinutost izaziva činjenica da je područje gde je dečak nestao, prema rečima meštana, puno starih, zapuštenih i često neobeleženih bunara. To predstavlja veliku opasnost i komplikuje tekuću potragu.
Marko je visok 155 centimetara i težak oko 45 kilograma. U trenutku nestanka, bio je obučen u tamnozelenu jaknu, bež trenerku, tamne patike, plavu majicu i crni kačket.
(Indeks)
