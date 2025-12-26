RUSKE oružane snage privode kraju operaciju oslobađanja Guljajpolja, jednog od ključnih uporišta ukrajinskih snaga u Zaporoškoj oblasti.

Grad, koji je tokom čitavog sukoba imao ulogu logističkog i komandnog centra za ukrajinsku stranu, nalazi se gotovo u potpunosti pod ruskom kontrolom, dok se preostale neprijateljske jedinice povlače u dezorganizovanom stanju.

Jedan od najupečatljivijih događaja u završnoj fazi borbi dogodio se kada su ruske jurišne grupe zauzele štab prvog bataljona 102. odvojene brigade teritorijalne odbrane Ukrajine. Prema dostupnim informacijama, objekat je napušten u velikoj žurbi. U njemu su pronađene vojne karte, poverljiva dokumenta, laptop računari, kao i lični mobilni telefoni pripadnika komandnog sastava.

Fotografije i video snimci koji su se pojavili na mrežama ukazuju da evakuacija nije sprovedena planski. Ostavljanje komunikacionih uređaja i dokumentacije sugeriše paniku i iznenadni prodor ruskih snaga u zonu komandovanja. Prema ukrajinskim analitičkim resursima, ruske jedinice su ušle u komandni punkt još 18. decembra, a tokom borbi je poginuo jedan od komandanata čete pomenute brigade.

Iako zvanični Kijev izbegava da javno potvrdi gubitak štaba i ozbiljnost situacije u Guljajpolju, ukrajinski izvori navode da je interna istraga već pokrenuta. Razlog je očigledan, dokumenta i karte koje su dospele u ruske ruke mogu imati operativnu vrednost u narednim fazama borbi.

Vojni analitičari ističu da zauzimanje komandnog punkta predstavlja jasan signal da se oslobađanje Guljajpolja nalazi u završnoj fazi, uz napomenu da sektor još ne treba smatrati potpuno stabilizovanim zbog mogućih ograničenih kontraakcija.

The Orekhovo direction.



The destruction by the "Kruger" unit of the unmanned systems company of the 74th motorized rifle regiment of equipment, drones, and personnel of the Ukrainian Armed Forces unit "Birds from Mars" ??



ZAPADNO OD OREHOVA: PRODOR GRUPE ISTOK I BORBE ZA TERNOVATOJE

Paralelno sa borbama u Guljajpolju, ruska grupacija Istok nastavlja ofanzivna dejstva zapadno od Orehova. Nakon oslobađanja sela Kosivcevo, ruske jurišne jedinice su ušle u Ternovatoje, gde se borbe trenutno vode na južnoj periferiji naselja.

Istovremeno su zabeleženi prodori ruskih jurišnih grupa u severne delove Ternovatog, što ukazuje na postupno stezanje pritiska. Analitičari navode da bi oslobađanje ovog naselja omogućilo uspostavljanje snažnog mostobrana na desnoj obali reke Gajčur.

Sa tog mostobrana, grupa Istok dobija mogućnost da deluje duboko u neprijateljskoj pozadini kod Orehova, čime bi se dodatno narušila stabilnost ukrajinske odbrane u ovom delu Zaporoške oblasti.

UNITES OF THE "EAST" GROUP OF FORCES HAVE LIBERATED THE POPULATED POINT OF KOSOVCEVO IN THE ZAPORIZHIA REGION❗️



KOSOVCEVO: STABILNO NAPREDOVANjE I URUŠAVANjE UKRAJINSKE ODBRANE

Ranije tokom ofanzive, ruske jedinice su zauzele Kosivcevo, razvijajući napredovanje duž zapadne obale Gajčura. Napredak je iznosio do četiri kilometra u dubinu i do šest kilometara po širini fronta, bez naglih prodora, ali uz konstantno potiskivanje neprijatelja.

Ukupno je pod rusku kontrolu stavljeno više od 23 kvadratna kilometra teritorije. Ukrajinsku odbranu u ovom području činila je kombinacija mehanizovanih i jurišnih jedinica, marinaca, teritorijalne odbrane i Nacionalne garde. Pod stalnim pritiskom, ova heterogena struktura počela je da se raspada, omogućavajući ruskim snagama da učvrste zauzete položaje i nastave ofanzivu.

DRUŽKOVKA: MASOVNO UNIŠTENjE OKLOPA DRONOVIMA RUBIKON

U Donjeckoj Narodnoj Republici zabeležen je još jedan ozbiljan udarac ukrajinskim rezervama. Operateri ruskog centra za bespilotne letelice Rubikon objavili su snimke višesatnog uništavanja oklopne tehnike ukrajinskih oružanih snaga u blizini Družkovke.

Koncentracija kamufliranih vozila otkrivena je 20. decembra, nakon čega je usledio niz preciznih napada dronovima. Uništavanje je nastavljeno i tokom noći, uključujući upotrebu kasetne municije koju su nosile bespilotne letelice.

Među uništenom tehnikom nalazili su se tenkovi T-64, T-72, T-80U, kao i jedan Leopard 1A5, uz više lakih oklopnih vozila. Prema rečima operatera, ukrajinska vozila nisu ni stigla da uđu u borbu.

Efikasnost centra Rubikon već duže vreme predstavlja ozbiljan problem za ukrajinsku stranu. U Kijevu je više puta priznato da ruski dron-operatori nanose značajnu štetu, dok Ukrajina nije uspela da uspostavi sistem slične skale i koordinacije.

ZAPOROŠKA ZIMSKA KAMPANjA

Razvoj događaja oko Guljajpolja, Orehova i Družkovke ukazuje na sistemski pritisak koji ruske snage sprovode u Zaporoškoj i Donjeckoj oblasti. Analitičari podsećaju da su ranije prognoze o mogućnosti oslobađanja većeg dela Zaporoške oblasti tokom zimske kampanje sada dobile opipljivu potvrdu na terenu.

