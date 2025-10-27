MOGU LI "JORGANDŽIJE" DO PRVE POBEDE NA STRANI? Betisova serrija nepobedivosti kaže - NE
DVE ekipe sveže posle evropskih utakmica sastaju se ovde, kada Real Betis ugosti Atletiko Madrid.
Različita su osećanja posle evropskih izleta, jer je Betis iz Belgije došao sa bodom, dok je Atletiko poražen u Londonu od Arsenala. U međuvremenu, obe ekipe imaju skoro identičan skor u La ligi, po četiri pobede i remija, uz po jedan poraz.
Jedina razlika je što su "jorgandžije" postigle gol više - imaju gol-razliku 16:10, dok je Bretisova 15:10.
Betis je "kod kuće" ove sezone upisao tri pobede i poraz. Znaci navoda možda ovde i ne treba da stoje iako Betis ove sezone dočekuje rivale na "Kartuhi" umesto na svom "Viljamarinu", prvo zato što će na "Kartuhi" ostati do sezone 2028/29 kada se očekuje kraj renoviranja "Viljamarina", a drugo zato što je i najveći stadion u Sevilji delimično u vlasništvu Betisa, doduše simboličnih 1,5 odsto pripada Betisu, ali i Sevilji, dok je ostatak u vlasništvu Grada i pokrajine Andaluzije.
Remi u Genku bio je drugi uzastopni za "zeleno-bele" posle dramatičnih 2:2 protiv Viljareala koji je do 64. minuta vodio sa 2:0, a do 94. sa 2:1.
Taj rezultat produžio je njihovu seriju bez poraza u svim takmičenjima na osam mečeva (4 pobede, 4 remija). Sada se vraćaju kući posle skoro mesec dana, nakon što su pobedili tri od četiri utakmice La lige na "Kartuhi", a u poslednjih 12 prvenstvenih utakmica odigranih u ponedeljak izgubili su samo jedan meč (9 pobeda, 2 remija), što je zanimljiva statistika iako nije direktno vezana za fudbal.
Atletiko Madrid je doživeo težak poraz sredinom nedelje - 0:4 od Arsenala u Ligi šampiona. Dva poraza u tri evropska meča ostavljaju ih u debelom zaostatku već na startu takmičenja, ali nije ništa bolje stanje ni na domaćoj sceni, jer ulaze u ovu rundu osam bodova iza lidera nakon samo devet kola.
Ovih 16 bodova koje je Atletiko osvojio je njihov najniži učinak u ovom delu sezone još od 2011/12, iako su u prethodnim prilikama sa istim brojem bodova na kraju završavali u top tri. Međutim, šest utakmica bez pobede na gostovanjima ove sezone (3 remija, 3 poraza) ne podižu veru u uspeh.
Kao ni činjenica da je Betis pobedio u ovom meču prošle sezone 1:0. Ipak, to je samo jedna od dve pobede koje su ostvarili u poslednjih 17 domaćih duela sa Atletikom (5 remija, 10 poraza).
Osam od devet mečeva Betisa ove sezone u La ligi videlo je bar jedan gol u prvom poluvremenu. Betis je primio najviše golova u prvih 15 minuta (4 gola). Atletiko je otvorio rezultat u svih devet utakmica La lige i ima najviše golova u prvih 15 minuta (6 golova).
Pablo Fornals je učestvovao u šest golova na devet utakmica La Lige (2 gola, 4 asistencije), a poslednja četiri gola u prvenstvu postigao je posle poluvremena, uključujući i jedan protiv Atletika prošle sezone. Antoan Grizman ima odličan učinak protiv Betisa, postigao je osam golova u karijeri protiv njih, svi posle 40. minuta.
Atletiko je u skoro kompletnom sastavu za ovu utakmicu, sa izuzetkom KArdosa koji vuče povredu skočnog zgloba. S druge strane, mala nepoznanica je Sofijan Amrabat koji nije igrao za Betis protiv Belgijanaca.
Očekuje se izjednačen i napet duel sa malom prednošću za domaćina, jer Atletiko do sada nema pobedu na gostovanjima, a nedavno je pretrpeo težak poraz u Evropi. Naš izbor je kombinacija rezultata i golova:
