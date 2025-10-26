Tip fudbal

VREDI POKUŠATI: Tiket sa VELIKOM kvotom i još većim DOBITKOM!

В.М.

26. 10. 2025. u 11:11

ZA danas svo vam izdvojili tri predloga koji daju odličnu ukupnu kvotu.

Nedelja

13.30 Braunšvajg - Hanover 1 (4,00)

15.00 Genčerbirligli - Konja 1 (3,10)
20.00 Dečić - Budućnost 1 (3,50)

Ukupna kvota: 43,40

