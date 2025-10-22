OPREZ: PADA KVOTA NA KECA: Boginja provincije se još traži u novoj sezoni, ali Česi ne bi trebalo da prave problem
ATALANTA dočekuje prašku Slaviju u trećem kolu Lige šampiona.
Atalanta želi da iskoristi domaći teren i popravi skor posle pobede nad Klub Brižom (2:1), a u međuvremenu je ostala neporažena u poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima (V2, N3). Ipak, tri uzastopna remija u Seriji A pokazuju da tim još traži kontinuitet.
Slavija Praga nastavlja tešku seriju bez pobede u Ligi šampiona — sada već 13 mečeva (N5, P8), a u gostima pretrpela je devet poraza u poslednjih deset utakmica protiv italijanskih klubova. Povrh toga, poslednja četiri evropska gostovanja završila su bez postignutog gola.
Sve to ukazuje na to da je Atalanta apsolutni favorit i da će verovatno nastaviti pobednički niz pred svojim navijačima.
Naš tip: 1 (kvota 1,42⬇)
Šampioni u fokusu: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
Preporučujemo
NORVEŽANI HIT LIGE ŠAMPIONA: Galatasaraj na krilima pobede protiv Liverpula
22. 10. 2025. u 10:34
PREDLOZI ZA GOLOVE: "Tip" izdvaja - vi birate
22. 10. 2025. u 11:30
GOLEADA U NAJAVI: Kada igraju "orlovi" druga opcija ne postoji!
22. 10. 2025. u 11:00
EVROPA U ŠOKU! UEFA uvodi neverovatnu promenu u fudbal
Najnovije vesti iz fudbala su prilično neverovatne.
22. 10. 2025. u 21:50
ALBANCI U NEVERICI! Evo šta je hiljade ljudi radilo u centru Barselone (VIDEO)
Da su Kosovo i Metohija Srbija - zna svako u Srbiji. A podsetnici na to "niču" širom Evrope.
22. 10. 2025. u 15:25
NOVI ŽIVOT ROMANA ABRAMOVIČA: Ćerka mu napala Putina, preživeo pokušaj trovanja, sad počinje mega-povratak u fudbal!
Rat u Ukrajini doveo je do brojnih sankcija Rusiji i Rusima, a čuveni bogataš i donedavno vlasnik fudbalskog kluba Čelsi, Roman Abramovič, nije izuzet iz njih. Ipak, fudbalu se vraća na velika vrata, ako je verovati najnovijim vestima.
21. 10. 2025. u 20:18
Komentari (0)