OPREZ: PADA KVOTA NA KECA: Boginja provincije se još traži u novoj sezoni, ali Česi ne bi trebalo da prave problem

Olja Mrkić

22. 10. 2025. u 10:53

ATALANTA dočekuje prašku Slaviju u trećem kolu Lige šampiona.

FOTO: AP/Tanjug

Atalanta želi da iskoristi domaći teren i popravi skor posle pobede nad Klub Brižom (2:1), a u međuvremenu je ostala neporažena u poslednjih pet mečeva u svim takmičenjima (V2, N3). Ipak, tri uzastopna remija u Seriji A pokazuju da tim još traži kontinuitet.

Slavija Praga nastavlja tešku seriju bez pobede u Ligi šampiona — sada već 13 mečeva (N5, P8), a u gostima pretrpela je devet poraza u poslednjih deset utakmica protiv italijanskih klubova. Povrh toga, poslednja četiri evropska gostovanja završila su bez postignutog gola.

Sve to ukazuje na to da je Atalanta apsolutni favorit i da će verovatno nastaviti pobednički niz pred svojim navijačima.

Naš tip: 1 (kvota 1,42⬇)

