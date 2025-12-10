Tip fudbal

JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjih predloga za igru "Oba tima daju gol"

В.М.

10. 12. 2025. u 11:00

TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.

Jučerašnji dobitni tiket možete čekirati OVDE, a evo i novih predloga:

Sreda

13.00 Gareji Sagarejo - Spaeri GG (2,00)

19.30 Nirnberg (Ž) - Ajntraht Frankfurt (Ž) GG (1,78)
20.45 Kru - Njuport GG (1,75)

Ukupna kvota: 6,23

