JURIMO TREĆI U NIZU! Evo današnjih predloga za igru "Oba tima daju gol"
TIP vam za danas predlaže tri utakmice na kojima se očekuje da obe ekipe zatresu mrežu protivnika.
Sreda
13.00 Gareji Sagarejo - Spaeri GG (2,00)
20.45 Kru - Njuport GG (1,75)
Ukupna kvota: 6,23
