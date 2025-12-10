TIP ostali sportovi

EVROKUP: Predlozi za granice poena košarkaša

Marko Milosavljević

10. 12. 2025. u 11:47

NAŠA redakcija je za svoje čitaoce pripremila tiket sa jednom od najzanimljivijih igara koja može da se nađe u ponudama kladionica.

ЕВРОКУП: Предлози за границе поена кошаркаша

FOTO: KK Cedevita Olimpija/Luka Kotnik/ABA liga

Evrokup

19.00 Džordan Ašer +10,5 (1,81)

19.00 Rašid Sulajmon +11,5 (1,90)

20.45 Umodža Gibson +14,5 (1,88)

Kvota: 6,47

