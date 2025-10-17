BOŠKO OROVIĆ: Varnamo više ne sija
* Trener u Švedskoj
ŠVEDSKA 1
Norčeping – Malme 12
Heken – Sirijus 1
GAIS – Đurgarden12
Hamarbi – AIK 12
Elsfborg – Ester 1
Varnamo – Bromapojkarna 2
Degerforš – Halmštad 12
Geteborg – Mjalbi 12
ŠVEDSKA
VASTERAS – SUNDSVAL 1
KALMAR – ODEVOLD 1
Estersund – Brage 2
Varberg – Sandvikens 1
Falkenberg – Ergrite 12
Utsiktens – Treleborg 1
Helsingborg – Erebro 12
LANDSKRONA – UMEA 1
Fudbalski klub Mjalbi iz Helevika, malog mesta iz Švedske, prvi put u svojoj istoriji može da osvoji prvenstvo. Teoretski iz preostale četiri utakmice trebaju mu samo dva boda.Trenutno drugoplasirani Hamarbi u gradskom derbiju dočekuje AIK i još se nada. Posle pet uzastopnih poraza, poslednji tim na tabeli Varnamo usoeo je da u gostima pobedi AIK i naprvi najveće iznenađenje. Međutim, to se neće ponoviti, jer njegov sledeći rival Bromopojkarna ima mnogo bolji tim.
