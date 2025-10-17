Tip fudbal

BOŠKO OROVIĆ: Varnamo više ne sija

Žarko Urošević

17. 10. 2025. u 10:26

* Trener u Švedskoj

Ilustracija

ŠVEDSKA 1

Norčeping – Malme 12

Heken – Sirijus 1

GAIS – Đurgarden12

Hamarbi – AIK 12

Elsfborg – Ester 1

Varnamo – Bromapojkarna 2

Degerforš – Halmštad 12

Geteborg – Mjalbi 12

ŠVEDSKA

VASTERAS – SUNDSVAL 1

KALMAR – ODEVOLD 1

Estersund – Brage 2

Varberg – Sandvikens 1

Falkenberg – Ergrite 12

Utsiktens – Treleborg 1

Helsingborg – Erebro 12

LANDSKRONA – UMEA 1

Fudbalski klub Mjalbi iz Helevika, malog mesta iz Švedske, prvi put u svojoj istoriji može da osvoji prvenstvo. Teoretski iz preostale četiri utakmice trebaju mu samo dva boda.Trenutno drugoplasirani Hamarbi u gradskom derbiju dočekuje AIK i još se nada. Posle pet uzastopnih poraza, poslednji tim na tabeli Varnamo usoeo je da u gostima pobedi AIK i naprvi najveće iznenađenje. Međutim, to se neće ponoviti, jer njegov sledeći rival Bromopojkarna ima mnogo bolji tim.

