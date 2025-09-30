KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka
ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.
BUGARSKA 1
16.30 Botev Plovdiv - Levski Sofija 2 (sa 2,10 na 1,55)
KUP ČEŠKE
17.00 Artis Brno - Slovan Liberec UG 0-2 (sa 2,35 na 2,00)
LIGA ŠAMPIONA
18.45 Kairat - Real Madrid UG 3+ (sa 1,33 na 1,25)
21.00 Galatasaraj - Liverpul 2 (sa 1,67 na 1,58)
21.00 Inter - Slavija Prag 1 (sa 1,40 na 1,30)
