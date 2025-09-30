Tip fudbal

KVOTE "PADALICE": Kladionice pomažu i ovog utorka

Тип редакција

30. 09. 2025. u 12:00

ZA danas smo vam izdvojili nekoliko utakmica na kojima su kvote u padu.

КВОТЕ ПАДАЛИЦЕ: Кладионице помажу и овог уторка

FOTO: Tanjug/AP

BUGARSKA 1

16.30 Botev Plovdiv - Levski Sofija 2 (sa 2,10 na 1,55)

KUP ČEŠKE

17.00 Artis Brno - Slovan Liberec UG 0-2 (sa 2,35 na 2,00)

LIGA ŠAMPIONA

18.45 Kairat - Real Madrid UG 3+ (sa 1,33 na 1,25)

21.00 Galatasaraj - Liverpul 2 (sa 1,67 na 1,58)

21.00 Inter - Slavija Prag 1 (sa 1,40 na 1,30)

