TIP PREDLAŽE PREMIJER LIGU ENGLESKE: Totenhem ruši tradiciju
* Čelsi klasa za Brajton
SUBOTA,
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Brentford – Mančester J. 2
ČELSI – BRAJTON 1
*Do 10.000, bez depozita!
Bonus koji ispunjava 3 želje - zavrti točak sreće, uzmi do 300% bonusa i igraj do 5 dana besplatno!*
Kristal Palas – Liverpul GG&3+
Lids – Bornmut X
Mančester S. - Barnli 1
Notningem – Sanderlend 1
TOTENHEM – VOLVS 1
NEDELjA,
Aston Vila – Fulam GG
Njukasl – Arsenal 2-3
PONEDELjAK,
Everton – Vest Hem X
Čelsi sa desetoricom u većem delu meča sa Mančester junajtedom nije mogao da izbegne poraz (1:2). Na domaćem terenu, „plavci“ će kidisati ka golu Brajtona jer im je pobeda u ovom meču mnogo važna da ne izgube korak s vodećim ekipama.
Na pet poslednjih mečeva Totenhem se nije radovao pobedi u okršajima sa Volvsom. „Pevci“ ne bi smeli da propuste priliku i prekinu lošu tradiciju jer im je dužnik u krizi i nalazi se na dnu tabele.
DONALD TRAMP ŠOKIRAO AMERIKANCE: Najavio nešto što niko nije očekivao!
Najnovije vesti iz Bele kuće, posle poslednjeg obraćanja Donalda Trampa, predsednika Sjedinjenih Američkih Država, iznenadile su javnost u toj zemlji.
26. 09. 2025. u 19:19
"DOK JE PIKSI SELEKTOR NE IGRAM ZA SRBIJU"! Bivši reprezentativac šokirao izjavom, čeka se reakcija FSS-a
POSLE Sergeja MIlinković Savića i Nemanje Radonjića još jedan igrač je otvorno priznao da neće igrati za Srbiju dok je Dragan Stojković Piksi selektor nacionalnog tima.
26. 09. 2025. u 10:18
RUSIJA I SRBIJA U NEVERICI ZBOG SCENE IZ ARENE: Svi su gledali šta ova žena radi usred utakmice! (VIDEO)
Rusija, otkako je počeo rat u Ukrajini, nema baš mnogo prilike da u inostranstvu pokaže šta zna na poljima kulture, sporta ili drugih aktivnosti kojima bi mogla da se podiči, ali su Beograd i Srbija sada bili domaćini brojnim ruskim zvezdama. A tokom tog sportskog spektakla desila se i jedna potpuno neočekivana scena.
26. 09. 2025. u 18:45
Komentari (0)