TIP PREDLAŽE PREMIJER LIGU ENGLESKE: Totenhem ruši tradiciju

* Čelsi klasa za Brajton

FOTO: Tanjug/AP

SUBOTA,

Brentford – Mančester J. 2

ČELSI – BRAJTON 1

Kristal Palas – Liverpul GG&3+

Lids – Bornmut X

Mančester S. - Barnli 1

Notningem – Sanderlend 1

TOTENHEM – VOLVS 1

NEDELjA,

Aston Vila – Fulam GG

Njukasl – Arsenal 2-3

PONEDELjAK,

Everton – Vest Hem X

Čelsi sa desetoricom u većem delu meča sa Mančester junajtedom nije mogao da izbegne poraz (1:2). Na domaćem terenu, „plavci“ će kidisati ka golu Brajtona jer im je pobeda u ovom meču mnogo važna da ne izgube korak s vodećim ekipama.

Na pet poslednjih mečeva Totenhem se nije radovao pobedi u okršajima sa Volvsom. „Pevci“ ne bi smeli da propuste priliku i prekinu lošu tradiciju jer im je dužnik u krizi i nalazi se na dnu tabele.