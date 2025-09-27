Tip fudbal

TIP PREDLAŽE PREMIJER LIGU ENGLESKE: Totenhem ruši tradiciju

Žarko Urošević

27. 09. 2025. u 08:05

* Čelsi klasa za Brajton

Brentford – Mančester J.  2

ČELSI – BRAJTON  1

Kristal Palas – Liverpul  GG&3+

Lids – Bornmut   X

Mančester S. - Barnli 1

Notningem – Sanderlend    1

TOTENHEM – VOLVS 1

Aston Vila – Fulam    GG

Njukasl – Arsenal 2-3

Everton – Vest Hem    X

Čelsi sa desetoricom u većem delu meča sa Mančester junajtedom nije mogao da izbegne poraz (1:2). Na domaćem terenu, „plavci“ će kidisati ka golu Brajtona jer im je pobeda u ovom meču mnogo važna da ne izgube korak s vodećim ekipama. 

Na pet poslednjih mečeva Totenhem se nije radovao pobedi u okršajima sa Volvsom. „Pevci“ ne bi smeli da propuste priliku i prekinu lošu tradiciju jer im je dužnik u krizi i nalazi se na dnu tabele. 

