"JARČEVI" IMAJU KVALITET ZA OPSTANAK U BUNDESLIGI: "Bikovi" tradicionalno sporo počinju pa hvataju zalet

U 4. kolu Bundeslige sastaju se RB Lajpcig i Keln.

Tanjug/ap





S druge strane, Keln igra veoma dobro na početku sezone i jasno pokazuje da može da parira ostalim timovima Bundeslige iako je novajlija posle sezone provedene u popularnoj Cvajti.

Očekujemo više od 2,5 gola u ovoj utakmici jer su oba tima veoma organizovana u napadu.

NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,57)