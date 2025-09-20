Tip fudbal

"JARČEVI" IMAJU KVALITET ZA OPSTANAK U BUNDESLIGI: "Bikovi" tradicionalno sporo počinju pa hvataju zalet

Olja Mrkić

20. 09. 2025. u 13:00

U 4. kolu Bundeslige sastaju se RB Lajpcig i Keln.

Tanjug/ap


RB Lajpcig je imao svoje uspone i padove na početku nove sezone, ali nepisano pravilo poslednjih godina je da igraju bolje kako sezona odmiče. Ubedljivi su kod kuće, dok još uvek treba da porade na igri u gostima.

S druge strane, Keln igra veoma dobro na početku sezone i jasno pokazuje da može da parira ostalim timovima Bundeslige iako je novajlija posle sezone provedene u popularnoj Cvajti.

Očekujemo više od 2,5 gola u ovoj utakmici jer su oba tima veoma organizovana u napadu.

NAŠ TIP: 3+ (kvota 1,57)

