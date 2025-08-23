Tip fudbal

VREME JE DA SE KANARINCI VRATE NA POBEDNIČKU STAZU: Možda su u glavama već na revanšu sa Benfikom, ali novajlija u ligi je lak plen

Olja Mrkić

23. 08. 2025. u 11:03

KODžAELI se vratio u Superligu posle dugih 16 godina pauze, ali imaju dosta problema "kerfezi" na startu nove sezone.

ВРЕМЕ ЈЕ ДА СЕ КАНАРИНЦИ ВРАТЕ НА ПОБЕДНИЧКУ СТАЗУ: Можда су у главамa већ на реваншу са Бенфиком, али новајлија у лиги је лак плен

Foto: Profimedia

Posle dva minimalna poraza u prva dva kola očekuje ih najteži ogući ispit - gostovanje Fenerbajhčeu.

Gol Kodžaelispora čuva bivši golman Partizana Aleksandar Jovanović, koji je u prva dva kola primio po jedan gol i ostvario 67 odsto uspešnosti odbrana.

Fenerbahče je zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu šampiona odložio jedna meč, a u drugom je odigrao bez golova prtiv Gectepea. Tu je možda šansa i za Kodžaeli jer "kanarince" za četiri dana očekuje revanš protiv Benfike nakon što je u prvom meču viđen remi bez golova.

Žoze Morinjo je tokom leta dobio ozbiljna pojačanja za napad na titulu. U ofanzivnoj liniji sada ima dva prava golgetera – Džona Durana i Jusefa En-Nesirija. Pored njih dvojice, pretnju po protivnčki gol  čine Fred, Amrabat i Taliska koji su najzaslužniji što je u polufinalu plej-ofa za LŠ "raznet" Fejenord.

Fenerbahče je ekipa koja igra izuzetno brzo i često napada protivničku mrežu. „Kanarinci“ konstantno vrše pritisak, upućuju veliki broj udaraca ka golu, i jasno je da Kocaelispor, kao novajlija bez iskustva i dovoljne uigranosti, teško može da pruži ozbiljniji otpor.

NAŠ TIP: 1-1 (kvota 1.92)

Preuzmite našu aplikaciju za ljubitelje klađenja

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu

ZNATNO NIŽA KAMATNA STOPA: Iskoristite specijalnu ponudu