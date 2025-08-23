VREME JE DA SE KANARINCI VRATE NA POBEDNIČKU STAZU: Možda su u glavama već na revanšu sa Benfikom, ali novajlija u ligi je lak plen

KODžAELI se vratio u Superligu posle dugih 16 godina pauze, ali imaju dosta problema "kerfezi" na startu nove sezone.

Posle dva minimalna poraza u prva dva kola očekuje ih najteži ogući ispit - gostovanje Fenerbajhčeu.

Gol Kodžaelispora čuva bivši golman Partizana Aleksandar Jovanović, koji je u prva dva kola primio po jedan gol i ostvario 67 odsto uspešnosti odbrana.

Fenerbahče je zbog obaveza u kvalifikacijama za Ligu šampiona odložio jedna meč, a u drugom je odigrao bez golova prtiv Gectepea. Tu je možda šansa i za Kodžaeli jer "kanarince" za četiri dana očekuje revanš protiv Benfike nakon što je u prvom meču viđen remi bez golova.

Žoze Morinjo je tokom leta dobio ozbiljna pojačanja za napad na titulu. U ofanzivnoj liniji sada ima dva prava golgetera – Džona Durana i Jusefa En-Nesirija. Pored njih dvojice, pretnju po protivnčki gol čine Fred, Amrabat i Taliska koji su najzaslužniji što je u polufinalu plej-ofa za LŠ "raznet" Fejenord.

Fenerbahče je ekipa koja igra izuzetno brzo i često napada protivničku mrežu. „Kanarinci“ konstantno vrše pritisak, upućuju veliki broj udaraca ka golu, i jasno je da Kocaelispor, kao novajlija bez iskustva i dovoljne uigranosti, teško može da pruži ozbiljniji otpor.

NAŠ TIP: 1-1 (kvota 1.92)