DEJAN STANKOVIĆ: Šturm desetkovan dočekuje Salcburg
* Trener u Austriji, o preostalim utakmicama 12. kola
MOJ TIP
SUBOTA,
A. Luštenau - GAK 1X
Rid - LASK X2
NEDELjA,
Hartberg - Altah 1
TIROL - AUSTRIJA 1X
ŠTURM - SALCBURG 2
Tirol pred svojim navijačima ne bi smeo da poklekne i poražen izađe iz okršaja sa Austrijom. Gosti već četiri kola nisu naišli na protivnika koga bi mogli da savladaju.
Kriza koja se uvukla u redove velikana iz Beča, ovim mečom mogla bi da se produbi, i nagovesti neizvesnu boerbu za opstanak.
Biće podvig ako povredama desetkovani Šturm dođe do boda u derbiju kola sa Salcburgom.
Ovaj meč dolazi u nezgodnom trenutku za obe ekipe, samo tri dana posle okršaja na međunarodnoj sceni sa Celjem, odnosno Anderlehtom.
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