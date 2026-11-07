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DEJAN STANKOVIĆ: Šturm desetkovan dočekuje Salcburg

Žarko Urošević

07. 11. 2026. u 09:40

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* Trener u Austriji, o preostalim utakmicama 12. kola

ДЕЈАН СТАНКОВИЋ: Штурм десеткован дочекује Салцбург

Foto: Printskrin Youtube/Arena Sport TV

MOJ TIP

SUBOTA, 

A. Luštenau - GAK 1X

Rid - LASK X2

NEDELjA, 

Hartberg - Altah 1

TIROL - AUSTRIJA   1X

ŠTURM - SALCBURG  2

Tirol pred svojim navijačima ne bi smeo da poklekne i poražen izađe iz okršaja sa Austrijom. Gosti već četiri kola nisu naišli na protivnika koga bi mogli da savladaju. 

Kriza koja se uvukla u redove velikana iz Beča, ovim mečom mogla bi da se produbi, i  nagovesti neizvesnu boerbu za opstanak. 

Biće podvig ako povredama desetkovani Šturm dođe do boda u derbiju kola sa Salcburgom.

Ovaj meč dolazi u nezgodnom trenutku za obe ekipe, samo tri dana posle okršaja na međunarodnoj sceni sa Celjem, odnosno Anderlehtom. 

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