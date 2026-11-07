DEJAN STANKOVIĆ: Šturm desetkovan dočekuje Salcburg

* Trener u Austriji, o preostalim utakmicama 12. kola

Foto: Printskrin Youtube/Arena Sport TV

MOJ TIP

SUBOTA,

A. Luštenau - GAK 1X

Rid - LASK X2

NEDELjA,

Hartberg - Altah 1

TIROL - AUSTRIJA 1X

ŠTURM - SALCBURG 2

Tirol pred svojim navijačima ne bi smeo da poklekne i poražen izađe iz okršaja sa Austrijom. Gosti već četiri kola nisu naišli na protivnika koga bi mogli da savladaju.

Kriza koja se uvukla u redove velikana iz Beča, ovim mečom mogla bi da se produbi, i nagovesti neizvesnu boerbu za opstanak.

Biće podvig ako povredama desetkovani Šturm dođe do boda u derbiju kola sa Salcburgom.

Ovaj meč dolazi u nezgodnom trenutku za obe ekipe, samo tri dana posle okršaja na međunarodnoj sceni sa Celjem, odnosno Anderlehtom.