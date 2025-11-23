DEJAN LEKIĆ: Ovijedo "teška priča"
Bivši napadač Majorke o preostalim mečevima Španije 1
NEDELjA,
OVIJEDO – VALjEKANO 0-2
Ovijedo svoju „tešku priču“ ove sezone ne može da pretvori u bajku u duelom protiv Valjekana.
BETIS – ĐIRONA 3+
Obe ekipe znaju da igraju samo ofanzivno. Verujem da neću pogrešiti ako izaberem opciju tri plus.
HETAFE – ATL. MADRID 2, GG
Na ovom meču, aplauze bi pre igrača mogli da pokupe treneri, Bordales i Čolo Simeone. Temperamentni su, svaki događaj na terenu očekujem da proprate žustro. Nije nemoguće da takvim ponašanjem utiču i na odluke sudija. Svakako očekujem trijumf gostiju.
ELČE – REAL MADRID 2&3+
Elče ni na svom terenu nema šta da traži protiv velikana iz Madrida.
PONEDELjAK,
ESPANjOL – SEVILjA 1X&2+
Rivali su u krizi rezultata. Po meni, Espanjol je bliži trijumfu.
