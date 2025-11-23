Tip Asova

DEJAN LEKIĆ: Ovijedo "teška priča"

Žarko Urošević

23. 11. 2025. u 09:00

Bivši napadač Majorke o preostalim mečevima Španije 1

ДЕЈАН ЛЕКИЋ: Овиједо тешка прича

Ilustracija

NEDELjA, 

OVIJEDO – VALjEKANO 0-2

Ovijedo svoju „tešku priču“ ove sezone ne može da pretvori u bajku u duelom protiv Valjekana.

BETIS – ĐIRONA 3+

Obe ekipe znaju da igraju samo ofanzivno. Verujem da neću pogrešiti ako izaberem opciju tri plus.

HETAFE – ATL. MADRID 2, GG

Na ovom meču, aplauze bi pre igrača mogli da pokupe treneri, Bordales i Čolo Simeone. Temperamentni su, svaki događaj na terenu očekujem da proprate žustro. Nije nemoguće da takvim ponašanjem utiču i na odluke sudija. Svakako očekujem trijumf gostiju.

ELČE – REAL MADRID 2&3+

Elče ni na svom terenu nema šta da traži protiv velikana iz Madrida.

PONEDELjAK, 

ESPANjOL – SEVILjA 1X&2+

Rivali su u krizi rezultata. Po meni, Espanjol je bliži trijumfu.

