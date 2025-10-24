PETAR PUAČA: „Bikovi“ naoštrili rogove

* Bivši napadač Kremonezea, tipuje Seriju A

MOJ TIP

petak,

MILAN – PIZA 1

subota,

Parma – Komo X2

Udineze – Leće 0-2

Napoli – Inter GG

Kremoneze – Atalanta 3+

nedelja,

TORINO – ĐENOVA 1

SASUOLO – ROMA 2

Verona – Kaljari 2-3

Fiorentina – Bolonja GG

Lacio – Juventus X2

Torino ne preza da napadne i najbolje. Ofanzivnom taktikom već je uspeo da naudi odbranama Rome, na poslednjem meču i šampionu Napoliju. „Bikovi“ su uhvatili zalet i naoštrili rogove da pred svojim navijačima „probodu“ i Đenovu.

Roma će zbog kiksa u prošlom kolu sa Interom ozbiljno ući u duel sa Sasuolom.