PETAR PUAČA: „Bikovi“ naoštrili rogove
* Bivši napadač Kremonezea, tipuje Seriju A
MOJ TIP
petak,
MILAN – PIZA 1
subota,
Parma – Komo X2
Udineze – Leće 0-2
Napoli – Inter GG
Kremoneze – Atalanta 3+
nedelja,
TORINO – ĐENOVA 1
SASUOLO – ROMA 2
Verona – Kaljari 2-3
Fiorentina – Bolonja GG
Lacio – Juventus X2
Torino ne preza da napadne i najbolje. Ofanzivnom taktikom već je uspeo da naudi odbranama Rome, na poslednjem meču i šampionu Napoliju. „Bikovi“ su uhvatili zalet i naoštrili rogove da pred svojim navijačima „probodu“ i Đenovu.
Roma će zbog kiksa u prošlom kolu sa Interom ozbiljno ući u duel sa Sasuolom.
