PETAR PUAČA: „Bikovi“ naoštrili rogove

Žarko Urošević

24. 10. 2025. u 08:45

* Bivši napadač Kremonezea, tipuje Seriju A

ПЕТАР ПУАЧА: „Бикови“ наоштрили рогове

FOTO: Tanjug/AP/Marco Alpozz

MOJ TIP

petak, 

MILAN – PIZA 1

subota, 

Parma – Komo X2

Udineze – Leće 0-2

Napoli – Inter GG

Kremoneze – Atalanta 3+

nedelja, 

TORINO – ĐENOVA 1

SASUOLO – ROMA 2

Verona – Kaljari 2-3

Fiorentina – Bolonja GG

Lacio – Juventus X2

Torino ne preza da napadne i najbolje. Ofanzivnom taktikom već je uspeo da naudi odbranama Rome, na poslednjem meču i šampionu Napoliju. „Bikovi“ su uhvatili zalet i naoštrili rogove da pred svojim navijačima „probodu“ i Đenovu.

Roma će zbog kiksa u prošlom kolu sa Interom ozbiljno ući u duel sa Sasuolom.

