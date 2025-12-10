HITNO SE OGLASIO VOJNI SUD U SLUČAJU TERORISTIČKOG NAPADA: Više od dve hiljade ljudi ispitano zbog masakra u Krokus Siti Holu
Više od 2.000 svedočenja žrtava i svedoka pregledano je u okviru dokaznog postupka tužilaštva u krivičnom postupku u vezi sa terorističkim napadom na zgradu „Krokus Siti Hol“, u kojem je poginulo 149 ljudi, preneo je TASS.
- Počev od 4. avgusta 2025. godine, sud je ispitao iskaze žrtava (više od 2.000 ljudi) i svedoka tužilaštva, kao i protokole za pregled mesta zločina, kao i predmete (dokumente), mišljenja stručnjaka sprovedena tokom preliminarne istrage, mišljenja stručnjaka i druge dokumente sadržane u više od 400 tomova krivičnog predmeta - navodi se u saopštenju.
