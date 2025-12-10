ONA JE PAŽNJA: Dušan Lazić Laza ističe da je Ilda Šaulić inspiracija umetnicima
POZNATI šminker Dušan Lazić Laza ima prepoznatljiv kreativni potpis na licima najuticajnijih osoba regionalne scene.
Laza je progovorio i o Ildi Šaulić, ističući da je ona inspiracija svim umetnicima i avangarda u srcu Beograda.
- Kad je šminkam, svetlo se menja. Nije to trik, nije ni lice, to je energija. Ona ne traži pažnju, ona je pažnja - rekao je šminker.
Šta je još izneo, pogledajte u videu ispod:
BONUS VIDEO:
ŠAMPIONI U FOKUSU: Anđela Vuković | Radoznalost je njena supermoć
