AMERIKA RIZIK ZA DANSKU "Vašington sve otvorenije stavlja sopstvene interese u prvi plan"
U GODIŠNjOJ proceni pretnji za 2025. godinu, DDIS navodi da Vašington sve otvorenije stavlja sopstvene interese u prvi plan i "koristi svoju ekonomsku i tehnološku moć kao sredstvo pritiska, uključujući i prema saveznicima".
Danska vojno-obaveštajna služba (DDIS) po prvi put je Sjedinjene Američke Države opisala kao potencijalni bezbednosni rizik, ukazujući na promenu u percepciji bliskog saveznika usled rastućih geopolitičkih tenzija oko Grenlanda, dodajući da se celokupno okruženje Danske "ozbiljno pogoršalo".
Posebno je istaknuto da SAD pokazuju sve veće interesovanje za Grenland, teritoriju u sastavu Kraljevine Danske, zbog pojačane konkurencije velikih sila u Arktiku.
Izveštaj dolazi, ističe Blumberg, u vreme kada je američki predsednik Donald Tramp više puta izražavao nameru da preuzme kontrolu nad Grenlandom, što je izazvalo diplomatske tenzije između Kopenhagena i Vašingtona, a Tramp nije isključio ni mogućnost upotrebe vojne sile za ostvarenje tih ciljeva.
- Sjedinjene Države koriste ekonomsku moć, uključujući pretnje visokim carinama, kako bi nametnule svoju volju i više ne isključuju upotrebu vojne sile, čak ni protiv saveznika - navodi se u proceni.
Ipak, prema DDIS-u, Rusija i Kina ostaju glavne bezbednosne pretnje.
Danska služba ocenjuje da se ukupno bezbednosno okruženje Danske "ozbiljno pogoršalo".
Neizvesnost u vezi sa ulogom SAD kao garanta evropske bezbednosti, kako se navodi, podstiče spremnost Rusije da pojača hibridne napade protiv NATO-a, dok Kina nastavlja da koristi ekonomski i vojni uticaj kako bi osporila zapadni uticaj.
- Region Baltičkog mora predstavlja područje sa najvećim rizikom da Rusija upotrebi vojnu silu protiv NATO-a - zaključuje danska služba.
(Blumberg)
