"DELIJE" OVO ISČEKUJU: Milojević otkrio hoće li Marko Arnautović igrati u Gracu

Aleksandar Ilić

10. 12. 2025. u 17:50

DAN pred utakmicu Zvezde i Šturma u Gracu je održana pres konferencija Vladana Milojevića. Srpski strateg na njoj je govorio o temi koja zanima sve zvezdaše.

Pričao je Milojević o problemima sa povređenim igračima, generalno atmosferi u timu, ali je u suštnini optimista po pitanju konačnog plasmana. 

Na početku šef struke crveno-belih je odmah odgovorio na pitanje o Arnatuoviću.

- Što se tiče Arnautovića. Videćemo, do sutra imamo vremena, tad ćemo doneti konačnu odluku. Odradio je treninge neke, ali u svakom slučaju ćemo imati sastanak sa medicinskim timom - rekao je Milojević. 

