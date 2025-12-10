"DELIJE" OVO ISČEKUJU: Milojević otkrio hoće li Marko Arnautović igrati u Gracu

DAN pred utakmicu Zvezde i Šturma u Gracu je održana pres konferencija Vladana Milojevića. Srpski strateg na njoj je govorio o temi koja zanima sve zvezdaše.

Pričao je Milojević o problemima sa povređenim igračima, generalno atmosferi u timu, ali je u suštnini optimista po pitanju konačnog plasmana.

Na početku šef struke crveno-belih je odmah odgovorio na pitanje o Arnatuoviću.

- Što se tiče Arnautovića. Videćemo, do sutra imamo vremena, tad ćemo doneti konačnu odluku. Odradio je treninge neke, ali u svakom slučaju ćemo imati sastanak sa medicinskim timom - rekao je Milojević.

