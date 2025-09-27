Tip Asova

ŽARKO UDOVIČIĆ: Lehija ne koči

Žarko Urošević

27. 09. 2025. u 12:00

* Bivši fudbaler Rakova, tipuje Poljsku 1

ЖАРКО УДОВИЧИЋ: Лехија не кочи

KORONA – LEHIJA  2

Pjast – Termalika 0-2

Krakovija – Gornjik   X

nedelja, 

Viđev Lođ – Rakov X2

Leh – Jagielonija 1, 3+

Legija – Pogon   1

ZAGLEBJE – ARKA  1

ponedeljak, 

Motor – Radomjak X

Lehija je uhvatila zalet,  trijumfovala je u Šćećinu nad Pogonom, a prethodno je na svom terenu preslišala Katovice. Srušila je nekoliko konkurenata za opstanak, sada će želeti da se pokaže i u okršaju sa Koronom, rivalom iz vrha tabele.

Zaglebje ima za klasu bolji tim od protivničke Arke, što će najverovatnije da potvrdi pred svojim navijačima.

