ŽARKO UDOVIČIĆ: Lehija ne koči

* Bivši fudbaler Rakova, tipuje Poljsku 1

MOJ TIP

subota,

KORONA – LEHIJA 2

Pjast – Termalika 0-2

Krakovija – Gornjik X

nedelja,

Viđev Lođ – Rakov X2

Leh – Jagielonija 1, 3+

Legija – Pogon 1

ZAGLEBJE – ARKA 1

ponedeljak,

Motor – Radomjak X

Lehija je uhvatila zalet, trijumfovala je u Šćećinu nad Pogonom, a prethodno je na svom terenu preslišala Katovice. Srušila je nekoliko konkurenata za opstanak, sada će želeti da se pokaže i u okršaju sa Koronom, rivalom iz vrha tabele.

Zaglebje ima za klasu bolji tim od protivničke Arke, što će najverovatnije da potvrdi pred svojim navijačima.