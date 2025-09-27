ŽARKO UDOVIČIĆ: Lehija ne koči
* Bivši fudbaler Rakova, tipuje Poljsku 1
MOJ TIP
subota,
KORONA – LEHIJA 2
Pjast – Termalika 0-2
Krakovija – Gornjik X
nedelja,
Viđev Lođ – Rakov X2
Leh – Jagielonija 1, 3+
Legija – Pogon 1
ZAGLEBJE – ARKA 1
ponedeljak,
Motor – Radomjak X
Lehija je uhvatila zalet, trijumfovala je u Šćećinu nad Pogonom, a prethodno je na svom terenu preslišala Katovice. Srušila je nekoliko konkurenata za opstanak, sada će želeti da se pokaže i u okršaju sa Koronom, rivalom iz vrha tabele.
Zaglebje ima za klasu bolji tim od protivničke Arke, što će najverovatnije da potvrdi pred svojim navijačima.
