Tip Asova

ANTO RADELJIĆ: Hanover ima čvrst bedem

Žarko Urošević

23. 08. 2025. u 06:00

* tipuje parove drugog kola Cvajte

АНТО РАДЕЉИЋ: Хановер има чврст бедем

Foto: Profimedia

MOJ TIP

subota, 

HANOVER – MAGDEBURG 0-2

Karlsrue – Braunšvajg GG

Paderborn – Dizeldorf 3+

ŠALKE – BOHUM 3+

nedelja, 

Bilefeld – Dinamo D. 1

Darmštat – Herta 2-3

Grojter – Holštajn Kil GG&3+

Najbolji deo Hanoverovog tima je odbrana. Posle dva kola Cvajte, njegovi defanzivci su jedini uspeli da zadrže nalete protivničkih napadača i ostanu nesavladani. Narednim duelom protiv Mgdeburga, čvrst bedem pred golom Hanovera ne bi trebalo da popusti.

Živu i ofanzivnu utakmicu očekujem od fudbalera Šalkea i Bohuma, po meni glavnih kandidata za prvo mesto, čiji međusobni duel već sada mnogo toga odlučuje.

Intesa banner
