ANTO RADELJIĆ: Hanover ima čvrst bedem
* tipuje parove drugog kola Cvajte
MOJ TIP
subota,
HANOVER – MAGDEBURG 0-2
Karlsrue – Braunšvajg GG
Paderborn – Dizeldorf 3+
ŠALKE – BOHUM 3+
nedelja,
Bilefeld – Dinamo D. 1
Darmštat – Herta 2-3
Grojter – Holštajn Kil GG&3+
Najbolji deo Hanoverovog tima je odbrana. Posle dva kola Cvajte, njegovi defanzivci su jedini uspeli da zadrže nalete protivničkih napadača i ostanu nesavladani. Narednim duelom protiv Mgdeburga, čvrst bedem pred golom Hanovera ne bi trebalo da popusti.
Živu i ofanzivnu utakmicu očekujem od fudbalera Šalkea i Bohuma, po meni glavnih kandidata za prvo mesto, čiji međusobni duel već sada mnogo toga odlučuje.
