PREDRAG JOKANOVIĆ: Porto slavi i kada je tužan
BIVŠI TRENER NASIONALA TIPUJE STARTNO KOLO NAJKVALITETNIJE LIGE PORTUGALIJE * Žil Visente ukrao kapitena Nasionalu * Estela komšijama sprema osvetu
NASIONAL – ŽIL VISENTE 1X
Žil Visente je za „siću“, preoteo od Nasionala njegovog višegodišnjeg kapitena i najboljeg igrača. Rat između klubova nije ugašen, mogao bi da se prenese na teren Nasionala, koji će se svojski truditi da od „lopova“ bar bodove sačuva.
AROUKA – AFS 1
AFS je prošle sezone mečevima baraža izbegao ispadanja. Tačnije, odložio ga za ovu, jer svoj tim kadrovski nije uspeo da ojača.
FAMALIKAO – SANTA KLARA 1X
Iza Santa Klara je dobra sezone. Šestim mestom uspela je sebi da obezbedi evropske mečeve, koji bi u novoj mogli da joj budu samo opterećenje i kočnica.
FIKS BRAGA – TONDELA 1
Braga ima dobar tim. Lošu utakmicu koju je na međunarodnoj sceni imala sa Levskim, teško može da ponovi sa Tondelom na startu prvenstva.
MOREIRENSE – ALVERKA 1&3+
Moreirense je prava domaćinska ekipa, što
će potvrditi u okršaju sa Alverkom.
ESTORIL – ESTELA GG, 1X (+ kartoni)
Mali gradski derbi Lisabona dobio je drugu dimenziju poslednjim okršajem. Esteli je gorelo za opstanak, pa je računala de će komšije biti prve koje će joj u pomoć priteći. Umesto poklon bodova, Estoril je gas još više dodao i sa četiri gola pokvario do tada dobre međuklupske odnose (4:0). Trijumfom Moreirensa na terenu AFS, Estela se zadržala u eliti, a samo posle par meseci ima priliku da se Estorilu osveti.
FIKS PORTO – GIMARAEŠ 1
Porto je zbog prerane smrti bivšeg kapitena Žorža Košte (53) termin utakmice sa Gimaraešom pomerio sa subote ne ponedeljak. Igračima će najmanje biti do fudbala, ali zbog velikog broja pristalica koji će se okupiti na stadionu da još jednom odaju počast Košti, trijumf domaćina ne bi smeo da izostane.
KVOTE ZA PRVAKA
Benfika 2,10
Sporting 2,25
Porto 4,95
Braga 51,00
Santa Klara 100,00
Gimaraeš 200,00
