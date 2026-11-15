Košarka

Neočekivani detalji rekorda Jokića i Mareja

Александар Илић
Aleksandar Ilić

15. 11. 2026. u 14:06

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Nikola Jokić i Džamal Marej ispisali su novu stranicu istorije NBA lige, ostvarivši podvig koji potvrđuje koliko je njihova saradnja u dresu Denvera posebna.

Неочекивани детаљи рекорда Јокића и Мареја

Foto: Depositphotos / Photo by IC Photo

Srpski centar i kanadski plejmejker jedan drugom su tokom zajedničkih nastupa za Nagetse zabeležili najmanje 1.000 asistencija, što predstavlja izuzetno dostignuće.

Zanimljivo je da je Marej češće bio u ulozi asistenta nego Jokić. Kanađanin je srpskom košarkašu upisao čak 1.086 završnih dodavanja, dok je Somborac granicu od 1.000 prebacio u pobedi nad Nju Orleansom, stigavši do ukupno 1.001 asistencije za svog saigrača.

Jokić je mnogo prepoznatljiviji kao kreator igre i asistent, što potvrđuje i njegov karijerni prosek od 7,5 asistencija po utakmici.

Marej je nešto skromniji u tom segmentu, sa prosekom od pet asistencija po meču, ali je njihova međusobna saradnja odavno postala jedan od zaštitnih znakova Denvera.

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