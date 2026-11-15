Neočekivani detalji rekorda Jokića i Mareja
Nikola Jokić i Džamal Marej ispisali su novu stranicu istorije NBA lige, ostvarivši podvig koji potvrđuje koliko je njihova saradnja u dresu Denvera posebna.
Srpski centar i kanadski plejmejker jedan drugom su tokom zajedničkih nastupa za Nagetse zabeležili najmanje 1.000 asistencija, što predstavlja izuzetno dostignuće.
Zanimljivo je da je Marej češće bio u ulozi asistenta nego Jokić. Kanađanin je srpskom košarkašu upisao čak 1.086 završnih dodavanja, dok je Somborac granicu od 1.000 prebacio u pobedi nad Nju Orleansom, stigavši do ukupno 1.001 asistencije za svog saigrača.
Jokić je mnogo prepoznatljiviji kao kreator igre i asistent, što potvrđuje i njegov karijerni prosek od 7,5 asistencija po utakmici.
Marej je nešto skromniji u tom segmentu, sa prosekom od pet asistencija po meču, ali je njihova međusobna saradnja odavno postala jedan od zaštitnih znakova Denvera.
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