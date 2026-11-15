Neočekivani detalji rekorda Jokića i Mareja

Nikola Jokić i Džamal Marej ispisali su novu stranicu istorije NBA lige, ostvarivši podvig koji potvrđuje koliko je njihova saradnja u dresu Denvera posebna.

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Srpski centar i kanadski plejmejker jedan drugom su tokom zajedničkih nastupa za Nagetse zabeležili najmanje 1.000 asistencija, što predstavlja izuzetno dostignuće.

Zanimljivo je da je Marej češće bio u ulozi asistenta nego Jokić. Kanađanin je srpskom košarkašu upisao čak 1.086 završnih dodavanja, dok je Somborac granicu od 1.000 prebacio u pobedi nad Nju Orleansom, stigavši do ukupno 1.001 asistencije za svog saigrača.

Jokić je mnogo prepoznatljiviji kao kreator igre i asistent, što potvrđuje i njegov karijerni prosek od 7,5 asistencija po utakmici.

Nikola Jokić ➡️ Jamal Murray: 1,001 assists Jamal Murray ➡️ Nikola Jokić: 1,086 assists https://t.co/hgXqPKwBw2 — NBA.com/Stats (@nbastats) November 15, 2026

Marej je nešto skromniji u tom segmentu, sa prosekom od pet asistencija po meču, ali je njihova međusobna saradnja odavno postala jedan od zaštitnih znakova Denvera.