NE DAJ BOŽE NIKOME: Nakon smrti sina Sindi Kraford donela najtežu odluku

SINDI Kraford i njen suprug Rendi Gerber doneli su jednu od najtežih odluka nakon porodične tragedije - odlučili su da prodaju kuću u Holivud Hilsu u kojoj je živeo njihov pokojni sin Presli.

Foto: RMBI/BACKGRID/Backgrid USA/Profimedia

Nekretnina je ponuđena na tržištu manje od dva meseca nakon njegove smrti, a ovaj potez ponovo je otvorio pitanje kako se poznata porodica nosi sa gubitkom koji je zauvek promenio njihove živote.

Iako je reč o luksuznoj kući vrednoj nekoliko miliona dolara, njena cena teško da može da se meri sa uspomenama koje su za porodicu vezane za ovaj dom.

Prema podacima koje je objavio TMZ, nekretnina je oglašena 13. novembra po ceni od 3,595 miliona dolara. Presli Gerber kupio ju je 2023. godine za 3,4 miliona dolara.

Luksuzna kuća sa bazenom, saunom i pogledom na zelenilo

Kuća se prostire na oko 280 kvadratnih metara i ima četiri spavaće sobe i tri kupatila. Nalazi se na ograđenom imanju površine približno pola hektara, koje vlasnicima pruža privatnost i zaklon od pogleda prolaznika.

Izgrađena je 1955. godine, u arhitektonskom stilu karakterističnom za sredinu prošlog veka, a okružena je bujnim zelenilom. Među sadržajima su prostrane prostorije povezane sa spoljašnjim delom imanja, grejani bazen, đakuzi, bazen za hladno uranjanje i sauna. Na raspolaganju je i zasebna kuća za goste.

Nakon Preslijeve smrti, Sindi i Rande su više puta viđeni ispred ove kuće. Sada je, međutim, nekretnina ponuđena novim vlasnicima, što predstavlja još jedan korak u suočavanju porodice sa bolnim gubitkom.

Porodica se povukla iz javnosti nakon tragedije

Prema navodima iz izveštaja, Presli je preminuo u rehabilitacionom centru Resolutions Living u Santa Moniki, samo dan nakon što je primljen u ustanovu.

Nakon njegove smrti, predstavnik porodice zamolio je javnost da poštuje njihovu privatnost i omogući im da kroz ovaj period prođu daleko od medijske pažnje.

- Porodica moli za privatnost tokom ovog izuzetno teškog i bolnog perioda - navedeno je u tadašnjem saopštenju.

Policija Santa Monike saopštila je da istražuje smrt kao slučaj za koji se sumnja da je povezan sa predoziranjem, ali da tada nije bilo naznaka nasilne smrti. Prema informacijama koje su preneli američki mediji, obdukcija je završena, ali zvaničan uzrok smrti nije potvrđen.

Sindi i Kajai objavile potresne poruke nakon gubitka

U oktobru su Sindi Kraford i njena ćerka Kajai Gerber prvi put javno progovorile o gubitku Preslija. Manekenka je na Instagramu objavila njegovu crno-belu fotografiju, uz emotivnu poruku koja je pokazala koliko je porodica pogođena tragedijom.

- Slomljeni smo od bola zbog gubitka našeg voljenog sina i brata. Neizmerno smo zahvalni što smo imali Preslija u svojim životima tokom 27 godina - napisala je Sindi.

Foto: Profimedia/ Ik Aldama, AFP

Opisala ga je kao nežnu i divnu dušu, osobu koja je volela druge i bila voljena. Istakla je i da su ponosni na način na koji se odnosio prema svetu, sa dobrotom i ranjivošću.

- Zahvalni smo na ogromnoj ljubavi i podršci koju nam pružaju ljudi koji poznaju našu porodicu, ali i oni koje nikada nismo sreli, a koji saosećaju sa našim bolom. Dok se ponovo ne sretnemo, voljeni naš dečače. Volimo te zauvek - poručila je, potpisavši se u ime mame, tate i Kajai.

Nedugo zatim oglasila se i Preslijeva sestra. Podelila je snimak iz detinjstva na kojem je sa starijim bratom, a uz njega napisala koliko joj je teško da pronađe reči kojima bi opisala bol zbog njegovog odlaska.

- Pročitala sam sve knjige i još nemam odgovore. Moje reči ne mogu da opišu razmere ovog gubitka - napisala je Kajai.

Prodaja kuće u kojoj je Presli živeo još je jedan težak korak za porodicu koja pokušava da nastavi život nakon tragedije. Iako će nekretnina uskoro možda dobiti nove vlasnike, uspomene na sina i brata ostaju deo života Sindi, Randea i Kajai.

(Ona)

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