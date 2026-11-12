JOŠ VAKCINA DOSTAVLJENO AMBULANTAMA: Nastavlja se imunizacija protiv gripa u Domu zdravlja "Novi Sad"

AMBULANTAMA u Domu zdravlja "Novi Sad" dostavljena je nova količina vakcina protiv gripa, a prioritet će, kako navode u ovoj zdravstvenoj ustanovi, imati pacijenti koji su u trenutku nestanka vakcine imali zakazan termin.

Foto: Grad Vršac

Njih će preko telefona pozivati sestre i tehničari izabranih lekara i sprovresti imunizaciju.

Iz Doma zdravlja "Novi Sad" podsećaju da zainteresovani za vakcinu prvo se javljaju izabranom lekaru. Pregledi se mogu zakazati pozivom Kol centra Doma zdravlja Novi Sad, na 021 /4879 000, telefonskim pozivom ambulante u kojoj se osoba leči, lično kod medicinske sestre/tehničara izabranog lekara ili putem aplikacije Moj doktor.



Vakcinu mogu primiti svi zainteresovani građani, a najviše se savetuje osobama u posebnom riziku od teških formi bolesti i komplikacija gripa, najpre trudnicama i osobama strijim od 65 godina.

- Preporučuje se, takođe, i za osobe smeštene i zaposlene u gerontološkim centrima; deci, omladini i osobama smeštenim u socijalno zdravstvenim ustanovama; osobama zaposlenim u zdravstvenim ustanovama - navodi se u saopštenju Doma zdravlja "Novi Sad. - U narednom periodu očekuje se još novih isporuka.