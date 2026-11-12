Srbija

JOŠ VAKCINA DOSTAVLJENO AMBULANTAMA: Nastavlja se imunizacija protiv gripa u Domu zdravlja "Novi Sad"

Ljiljana Preradović

12. 11. 2026. u 09:44

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AMBULANTAMA u Domu zdravlja "Novi Sad" dostavljena je nova količina vakcina protiv gripa, a prioritet će, kako navode u ovoj zdravstvenoj ustanovi, imati pacijenti koji su u trenutku nestanka vakcine imali zakazan termin.

ЈОШ ВАКЦИНА ДОСТАВЉЕНО АМБУЛАНТАМА: Наставља се имунизација против грипа у Дому здравља Нови Сад

Foto: Grad Vršac

 Njih će  preko telefona pozivati sestre i tehničari izabranih lekara i sprovresti imunizaciju.

Iz Doma zdravlja "Novi Sad" podsećaju  da zainteresovani  za vakcinu prvo se javljaju izabranom lekaru. Pregledi se mogu zakazati pozivom Kol centra Doma zdravlja Novi Sad, na 021 /4879 000, telefonskim pozivom ambulante u kojoj se osoba leči, lično kod medicinske sestre/tehničara izabranog lekara ili putem aplikacije Moj doktor.

Vakcinu mogu primiti svi zainteresovani građani, a najviše se savetuje osobama  u posebnom riziku od teških formi bolesti i komplikacija gripa, najpre trudnicama i osobama strijim od 65 godina.

- Preporučuje se, takođe, i za  osobe smeštene i zaposlene  u gerontološkim centrima; deci, omladini i osobama  smeštenim  u socijalno zdravstvenim ustanovama; osobama  zaposlenim  u zdravstvenim ustanovama - navodi se u saopštenju Doma zdravlja "Novi Sad. - U narednom periodu očekuje se još novih isporuka.

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