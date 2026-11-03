Srbija

NAJAVA KOSTOLAČKE BIBLIOTEKE: Književno veče posvećeno knjigama za decu

Dušanka Novković

03. 11. 2026. u 10:34

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U BIBLIOTECI u Kostolcu u četvrtak, 5. novembra,od 18 sati, održaće se književno veče posvećeno autorki knjiga za decu Violeti Babić iz Beograda.

НАЈАВА КОСТОЛАЧКЕ БИБЛИОТЕКЕ: Књижевно вече посвећено књигама за децу

D.N.

Tom prilikom biće predstavljene njene knjige, a vodiće se i razgovor o o pisanju za najmlađe i njihovim roditeljima.

Književno veče, koje je deo tradiconalnih „Novembarskih dana kulture“, organizuje se u saradnji sa Centrom za kulturu „Kostolac“, uz podršku Gradske opštine Kostolac.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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