NAJAVA KOSTOLAČKE BIBLIOTEKE: Književno veče posvećeno knjigama za decu

U BIBLIOTECI u Kostolcu u četvrtak, 5. novembra,od 18 sati, održaće se književno veče posvećeno autorki knjiga za decu Violeti Babić iz Beograda.

D.N.

Tom prilikom biće predstavljene njene knjige, a vodiće se i razgovor o o pisanju za najmlađe i njihovim roditeljima.

Književno veče, koje je deo tradiconalnih „Novembarskih dana kulture“, organizuje se u saradnji sa Centrom za kulturu „Kostolac“, uz podršku Gradske opštine Kostolac.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.