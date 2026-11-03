TRAMP NE DA KONGRESU OBAVEŠTAJNE PODATKE: Razmena u nekim slučajevima i obustavljena

RAZMENA obaveštajnih podataka o Iranu i drugim globalnim bezbednosnim pretnjama između američkih obaveštajnih službi i Kongresa, kao i unutar federalne vlade SAD, usporena je, a u pojedinim slučajevima i privremeno obustavljena tokom drugog mandata predsednika Donalda Trampa, objavio je Rojters, pozivajući se na osam sadašnjih i bivših zvaničnika i izvore upoznate sa situacijom.

Foto: Tanjug AP Photo/Allison Robbert

Bivši zvaničnici i spoljni stručnjaci upozoravaju da bi poremećaji u razmeni informacija mogli da dovedu do nepotpune procene bezbednosnih pretnji, podsećajući na obaveštajne propuste koji su izašli na videlo nakon terorističkih napada Al Kaide 11. septembra 2001. godine.

Problemi su se pojavili tokom mandata Tulsi Gabard na funkciji direktorke nacionalne obaveštajne službe, usled ozbiljnih nesuglasica između njenog kabineta i Centralne obaveštajne agencije (CIA), rekao je zvaničnik..

Prema navodima izvora, CIA je prošle godine prestala da zajedno sa Nacionalnim obaveštajnim savetom (NIC), analitičkom grupom u okviru Kancelarije direktora nacionalne obaveštajne službe (ODNI), izrađuje pojedine procene, čime je smanjen broj izveštaja koji objedinjuju stavove američke obaveštajne zajednice o pitanjima poput Irana.

Jedan američki obaveštajni zvaničnik rekao je da je CIA poslednjih meseci ponovo počela da učestvuje u izradi pojedinih procena.

Izvori su naveli i da su članovi Kongresa i njihovi saradnici u dva navrata privremeno prestali da dobijaju obaveštajne izveštaje iz kabineta direktorke nacionalne obaveštajne službe - nakon američke vojne intervencije u Iranu u junu 2025. godine i nakon hapšenja bivšeg predsednika Venecuele Nikolasa Madura u januaru 2026. godine.

Prema izvorima upoznatim sa situacijom, tim koji je predvodila Gabard optuživao je pojedine članove Kongresa za odavanje informacija medijima.

Portparolka CIA Liz Lajons izjavila je da ta agencija u potpunosti učestvuje u procesu dostavljanja obaveštajnih procena kroz dnevni izveštaj predsedniku SAD, koji vodi ODNI, kao i kroz Nacionalni obaveštajni savet.

Problemi u saradnji dodatno su pogoršani sukobima između CIA i ODNI-ja, koji su, prema navodima bivših zvaničnika, bili među najozbiljnijim institucionalnim nesuglasicama u poslednje tri decenije. U rešavanje sukoba u više navrata morala je da se uključi i šefica kabineta Bele kuće Suzi Vajls.

Nacionalni obaveštajni savet, koji decenijama predstavlja važan izvor analiza za američke zvaničnike i zakonodavce, pretrpeo je i smanjenje broja zaposlenih, što je, prema izvorima Rojtersa, usporilo izradu procena. Pet sadašnjih i bivših zvaničnika navelo je da među tim procenama nije bilo izveštaja usredsređenih na rat u Iranu.

Kancelarija direktora nacionalne obaveštajne službe odbacila je tvrdnje o značajnom smanjenju rada, navodeći da je obim izrađenih procena ostao blizu istorijskog nivoa.

Džej Klejton, koji je u avgustu preuzeo funkciju direktora nacionalne obaveštajne službe, ponovo je pokrenuo brifinge za članove Kongresa o pretnjama povezanim sa izborima, nakon što ih je kabinet Tulsi Gabard obustavio 2025. godine.

Rojters navodi i da je Federalni istražni biro (FBI) krajem prošle godine na nekoliko nedelja prestao da deli pojedine obaveštajne podatke sa Nacionalnim centrom za borbu protiv terorizma, nakon nesuglasica sa tadašnjim rukovodiocem centra Džoom Kentom u vezi sa istragom ubistva osnivača organizacije Turning Point USA Čarlija Kirka.

Prema oceni bivših američkih obaveštajnih zvaničnika, smanjena saradnja između institucija mogla bi da oteža objedinjavanje informacija o međunarodnim pretnjama i njihovo predstavljanje donosiocima odluka.

Izvori navode da su neki bivši zvaničnici već počeli da rade na predlozima za obnovu američke obaveštajne zajednice u narednoj administraciji.

(Tanjug)

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