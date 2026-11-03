Srbija

POZIV DAVAOCIMA: Sutra akcija davanja krvi u Petrovcu na Mlavi

Dušanka Novković

03. 11. 2026. u 10:26

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U SREDU 4. novembra, Crveni krst organizuje još jednu akciju davanja krvi u Petrovcu na Mlavi, u saradnji sa Institutom za transfuziju.

ПОЗИВ ДАВАОЦИМА: Сутра акција давања крви у Петровцу на Млави

D.N.

Akcija se održava u prostorijama Crvenog krsta, u periodu od 9 do 14 sati. Apeluje se na sve punoletne građane da se odazovu u što vrećem broju, kako bi pomogli ugroženim pacijentima.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

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