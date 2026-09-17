KAD JE TEŠKO, TU SU SPASIOCI: Dogovorena intenzivnija saradnja Grada Novog Sada i OTIS-a

U Gradskoj kući u Novom Sadu održan je sastanak između gradonačelnika Žarka Mićina i predstavnika Organizacije za traganje i spasavanje Srbije - OTIS, na čelu sa predsednikom Upravnog odbora dr Draganom Bjelićem, na kome je bilo reči o daljem razvoju ove organizacije i jačanju saradnje sa Gradom Novim Sadom.

Grad Novi Sad

- Kada nekome treba pomoć, neprocenjivo je što postoje ljudi spremni da krenu tamo gde je najteže. OTIS čine ljudi koji svoje znanje, hrabrost i stručnost stavljaju u službu drugih i koji su spremni da reaguju u najsloženijim situacijama. Tokom požarne sezone 2026. godine imali su svoje najduže angažovanje do sada. Članovi OTIS-a proveli su punih 30 dana na terenu, na lokacijama Stolovi, Ušće i Maglič, a posebno veliki teret poneli su upravo članovi iz Novog Sada. To je najbolji pokazatelj njihove posvećenosti i odgovornosti – rekao je gradonačelnik Mićin.

On je podsetio da je imao priliku da se i lično uveri u spremnost i profesionalnost članova OTIS-a tokom velike združene vežbe „FRUSAR 2026“, koja je ove godine održana na Fruškoj gori.

- Njihov rad ne poznaje granice. Bili su angažovani u spasilačkim misijama u zemlji i inostranstvu, u pretražnim akcijama za nestalim osobama, tokom požara i drugih vanrednih situacija. Hvala dr Bjeliću i svim ljudima u OTIS-u koji svoje vreme, znanje i energiju posvećuju pomaganju drugima. Grad Novi Sad će nastaviti da prepoznaje značaj njihovog rada i da gradi saradnju sa ljudima koji su spremni da budu tamo gde je najteže– naglasio je gradonačelnik Žarko Mićin.

Organizacija za traganje i spasavanje Srbije sa sedištem u Novom Sadu, trenutno broji više od 150 članova, a svoje aktivnosti realizuje kroz spasilačku i zdravstvenu delatnost, nacionalni odgovor na nesreće i katastrofe, kao i međunarodnu asistenciju i pomoć.