KAD JE TEŠKO, TU SU SPASIOCI: Dogovorena intenzivnija saradnja Grada Novog Sada i OTIS-a
U Gradskoj kući u Novom Sadu održan je sastanak između gradonačelnika Žarka Mićina i predstavnika Organizacije za traganje i spasavanje Srbije - OTIS, na čelu sa predsednikom Upravnog odbora dr Draganom Bjelićem, na kome je bilo reči o daljem razvoju ove organizacije i jačanju saradnje sa Gradom Novim Sadom.
- Kada nekome treba pomoć, neprocenjivo je što postoje ljudi spremni da krenu tamo gde je najteže. OTIS čine ljudi koji svoje znanje, hrabrost i stručnost stavljaju u službu drugih i koji su spremni da reaguju u najsloženijim situacijama. Tokom požarne sezone 2026. godine imali su svoje najduže angažovanje do sada. Članovi OTIS-a proveli su punih 30 dana na terenu, na lokacijama Stolovi, Ušće i Maglič, a posebno veliki teret poneli su upravo članovi iz Novog Sada. To je najbolji pokazatelj njihove posvećenosti i odgovornosti – rekao je gradonačelnik Mićin.
On je podsetio da je imao priliku da se i lično uveri u spremnost i profesionalnost članova OTIS-a tokom velike združene vežbe „FRUSAR 2026“, koja je ove godine održana na Fruškoj gori.
- Njihov rad ne poznaje granice. Bili su angažovani u spasilačkim misijama u zemlji i inostranstvu, u pretražnim akcijama za nestalim osobama, tokom požara i drugih vanrednih situacija. Hvala dr Bjeliću i svim ljudima u OTIS-u koji svoje vreme, znanje i energiju posvećuju pomaganju drugima. Grad Novi Sad će nastaviti da prepoznaje značaj njihovog rada i da gradi saradnju sa ljudima koji su spremni da budu tamo gde je najteže– naglasio je gradonačelnik Žarko Mićin.
Organizacija za traganje i spasavanje Srbije sa sedištem u Novom Sadu, trenutno broji više od 150 članova, a svoje aktivnosti realizuje kroz spasilačku i zdravstvenu delatnost, nacionalni odgovor na nesreće i katastrofe, kao i međunarodnu asistenciju i pomoć.
Restoran Miya Galerija
Breakfast Buffet svakog dana od 10:00 do 12:30ZAPRATI I REZERVIŠI SVOJE MESTO
Preporučujemo
NOVI ASFALT U ĆUPRIJSKOJ OPŠTINI: Još 3,5 kilometra kroz Isakovo
16. 09. 2026. u 12:02
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
TRAMP OBAVEŠTEN O PRISILNOJ MOBILIZACIJI U UKRAJINI: Hitno se oglasio po tom pitanju
AMERIČKI lider Donald Tramp izjavio je da je upoznat sa primerima prisilne mobilizacije u Ukrajini.
02. 09. 2026. u 20:45
"Nije nas briga za fer-plej, odj**i!" Kapiten Srbije otkrio skandaloznu scenu sa Evropskog prvenstva
Muška odbojkaška reprezentacija Srbije pobedila je Holandiju u trećem kolu grupne faze Evropskog prvenstva posle preokreta epskih razmera 3:2 (20:25, 23:25, 30:28, 25:15, 17:15). Izjava nakon meča kapitena Srbije Nikole Jovovića nikoga nije ostavila ravnodušnim.
14. 09. 2026. u 22:51
Postigao jedan od najlepših golova u istoriji Mundijala: Odlazak u penziju i kraj jedne ere (VIDEO)
Jedan od najboljih kolumbijskih fudbalera svih vremena, Hames Rodrigez, završio je reprezentativnu karijeru u 35. godini života.
15. 09. 2026. u 21:04
Komentari (0)