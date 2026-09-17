Srbija

ISKLJUČENJA STRUJE: Sutra radovi na mreži u okolini Golupca

Dušanka Novković

17. 09. 2026. u 14:28

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GOLUBAC – U petak, 18. septembra, izvodiće se radovi na elektromreži, zbog čega će deo opštine Golubac ostati bez struje.

ИСКЉУЧЕЊА СТРУЈЕ: Сутра радови на мрежи у околини Голупца

D.N.

U periodu od 8.30 do 12.30, struju neće imati naselje Braničevo i Ponikva. Upozoravaju se potrošači na navedenim područjima da isključe svoje električne aparate pre početka radova i ponovo ih uključe po njihovom završetku. U slučaju lošeg vremena, navedeni radovi biće odloženi.

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